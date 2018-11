Loparnik je bil prvi urednik 3. programa nekdanjega Radia Ljubljana. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Umrl muzikolog Borut Loparnik

Pronicljiv znanstvenoraziskovalni in publicistični mislec

16. november 2018 ob 21:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V 84. letu starosti je umrl letošnji Mantuanijev nagrajenec dr. Borut Loparnik.

Védenje, sporočilnost in vseživljenjsko iskanje resnice so postulati iz katerih izrašča udejanjenje dr. Boruta Loparnika: muzikologa, raziskovalca, zgodovinarja, publicista, kritika, urednika in profesorja.

Loparnikova pot ni bila niti enosmerna niti uhojena. Bil je namreč tiste vrste muzikolog, ki je stroko uveljavljal zunaj strokovno varnih in zavarovanih okolij.

Zgradil je temelje dvema nacionalnima ustanovama. Bil je prvi urednik 3. programa tedaj Radia Ljubljana ter tu utiril prostor mnogim glasbenim oddajam s področja umetnostne glasbe. Odločilen pečat Loparnikovega dela pa ima tudi Glasbena zbirka Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Vodil jo je kar šestnajst let z neprecenljivo vnemo za zbiranje, urejanje in skrbno hranjenje slovenske glasbene dediščine.

Ob tem je bil vseskozi dejaven kot pronicljiv znanstvenoraziskovalni in publicistični mislec. Izkušnje, vedoželjnost, dvom, pa garaško delo so ga izoblikovali v enega največjih poznavalcev slovenske glasbene preteklosti poznega 19. in prve polovice 20. stoletja.

Kot je muzikološko društvo zapisalo v utemeljitvi Mantuanijeve nagrade, to dokazujejo njegove znanstvene razprave, ki še danes predstavljajo temelj nadaljnjim raziskovalnim študijam.

"Na publicističnem področju ga uvrščamo med legitimne nadaljevalce medvojne glasbene publicistike. S svojimi zapisi velja za referenčnega pričevalca, misleca in kritika glasbe in z glasbo povezanega življenja, še posebej takratne nove glasbe osrednjih jugoslovanskih glasbenih prizorišč," še piše v utemeljitvi. Med drugim je raziskoval opus modernističnega skladatelja Marija Kogoja.

G. V., Simona Moličnik, Radio Slovenija