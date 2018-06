Ustvarjanje suspenza med vizualnim in nevizualnim s postavitvijo Blizu svetlobi

Drevišnje odprtje razstave Petre Varl

21. junij 2018 ob 08:57

Kostanjevica na Krki - MMC RTV SLO, STA

Razstava Blizu svetlobi vznika iz neznatnih intimnih, čutnih in racionalnih impulzov umetnice Petre Varl v želji po vzpostavitvi dialoga z zelo zapeljivim, a zahtevnim razstavnim prostorom.

Uvodne besede je zapisal Tevž Logar, kustos posebne postavitve, ki jo odpirajo drevi v Kostanjevici na Krki ter je nastala s sodelovanjem islandskega glasbenika Olafurja Arnaldsa in oblikovalca oblačil Uroša Belantiča.

Osvoboditev znotraj postavitve

Petro Varl in njeno delo bo ob odprtju predstavil kustos postavitve, ki je zapisal še, da se v "prostoru ustvarja suspenz med materialnim in nečem, kar je na robu materialne prisotnosti, med vizualnim in nevizualnim. Gre za nekakšno osvoboditev znotraj celotne postavitve z združevanjem elementov, ki niso formalno mogoči," nadalje meni kustos.

Petra Varl ustvarja koreografijo med štirimi osnovnimi elementi, ki preigravajo izkušnjo materialne realnosti sveta umetnice in gledalca ter jo subtilno povežejo z možnostmi minljivega in hipnega. "Prej kot s fizično inercijo mase oziroma volumna, ki bi zapolnila zahteven razstavni prostor, so umetničini posamični vneseni elementi dinamični in odprti in poskušajo razbiti vtis teže prisotnosti volumna ter na ta način pokazati na enostavno lepoto praznine arhitekturnega prostora," je še zapisal Logar.

Odvod racionalnega razmisleka o razstavišču

Kot iskren odvod umetničinega racionalnega razmisleka o razstavnem prostoru pa je postavitev Blizu svetlobi tudi kratka zgodba intimnih izpovedi, ki odstirajo misli; te so vselej razpete med izkustvom in neizkustvom. Po besedah kustosa - med izkustvom in neizkustvom tako umetnice kot gledalca.

Petra Varl je na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani diplomirala leta 1989. V največji meri se izraža z risbo in instalacijami. Na oddelku za likovno umetnost Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru poučuje risbo in grafiko. Živi in ustvarja v Ljubljani.

Razstava Blizu svetlobi, ki jo odpirajo drevi 19. uri v razstavišču v nekdanji samostanski cerkvi Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki, bo na ogled do 26. avgusta.

P. G.