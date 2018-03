Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za žlahtno komedijo muzikal Trač je žirija zapisala, da ta komični muzikal zaznamuje in odlikuje sijajen izvirni libreto avtorja Gašperja Tiča, ki skupaj z glasbo Hercega uokvirja bogato in duhovito odrsko dogajanje. Foto: MGL Komični mjuzikel Trač zaznamuje in odlikuje sijajen izvirni libreto avtorja Gašperja Tiča, ki skupaj z glasbo Davorja Hercega uokvirja bogato in duhovito odrsko dogajanje. Utemeljitev žirije za žlahtno komedijo 2018 Žlahtna komedijantka leta 2018 Iva Krajnc Bagola je povedala, da je zelo presenečena, vesela in počaščena nad nagrado. Foto: MGL Z žlahtno komedijo muzikal Trač je žirija zapisala, da ta komični muzikal zaznamuje in odlikuje sijajen izvirni libreto avtorja Tiča, ki skupaj z glasbo Hercega uokvirja bogato in duhovito odrsko dogajanje Foto: MGL Sorodne novice Alja Predan ob Dnevih komedije: ta zvrst je na naših odrih pastorka Kaj je res in kaj je laž v malem mestu Tračistan?

Žlahtna komedija leta je muzikal Trač - "polnokrvno in celostno gledališko doživetje"

Zaključili se je 27. festival Dnevi komedije

17. marec 2018 ob 19:00

Celje - MMC RTV SLO, STA

V Slovenskem ljudskem gledališču Celje se je nocoj zaključil letošnji festival Dnevi komedije. Nagrajenci strokovne žirije so igralka Iva Krajnc Bagola, igralec Uroš Smolej, režiser Eduard Miler in muzikal Trač, ki je tudi po izboru občinstva letošnja žlahtna komedija v izvedbi MGL in Gledališča Koper.

Strokovno žirijo 27. Dni komedije so sestavljali režiser in dramatik Matjaž Zupančič, režiser in umetniški direktor Festivala Borštnikovo srečanje Aleš Novak in gledališki kritik ter dramaturg Rok Bozovičar. Soglasno so odločili, da je žlahtna komedijantka 2018 Iva Krajnc Bagola za vlogo Hero v muzikalu Trač Gašperja Tiča in Davorja Hercega v izvedbi Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL) in Gledališča Koper ter za vlogo gospe Jourdain v Molierovem Žlahtnem meščanu v izvedbi MGL.

"Jasna, ostra in duhovita igralska prezenca"

Iva Krajnc Bagola je v vlogah Hero v muzikalu Trač in Gospe Jourdainove v Žlahtnem meščanu z natančno izdelanim igralskim izrazom pokazala poglobljeno obvladovanje tega zahtevnega gledališkega žanra, so zapisali v obrazložitvi. V dveh različnih vlogah jo odlikujeta jasna, ostra in duhovita igralska prezenca ter prefinjen občutek za artizem sodobnega gledališkega izraza, je še pojasnila žirija.

Krajnc Bagola je povedala, da je zelo presenečena, vesela in počaščena nad nagrado. Zahvaljuje se žiriji ter odlični celjski publiki, ki se je zelo dobro odzivala na predstave. Nagrado žlahtna komedijantka je dobila že kar nekaj let nazaj. Veseli jo, da ima komedija še vedno neko mesto v tem času. Ocenjuje tudi, da je komedija zelo pomembna in potrebna, saj ima terapevtski učinek.

Bravurozna igralska tehnika Uroša Smoleja

Uroš Smolej je žlahtni komedijant za vlogo župnika v muzikalu Trač. "Smolej odigra vinjenega župnika v komičnem muzikalu Trač z velikim komedijantskim navdihom in tudi z bravurozno igralsko tehniko. Učinkovit in od začetka do konca duhovit je tako v dialoških kot tudi pevskih in plesnih kompozicijah. Obenem mu v svojem liku uspe izraziti tudi neko občečloveško dimenzijo," piše v obrazložitvi.

Tudi Smolej nagrade ni prejel prvič. Povedal je, da je to "zelo prijeten občutek, vesel sem tudi, ker je bila predstava ovekovečena z nagradami kot najboljše komedijsko delo prejšnjega leta tako s strani žirije kot publike. Lepo je, da ima tudi komedija svoje mesto v slovenskem gledališkem prostoru in ljudje jo radi gledajo. Nagrada mi pomeni neko spodbudo za naprej," je dejal Smolej.

Učinkovit minimalizem brez nepotrebnih aktualizacij

Žlahtni režiser je postal Eduard Miler za režijo Molierovega Žlahtnega meščana v izvedbi MGL. "Miler režira Molierovo komedijo Žlahtni meščan na netipičen način, z učinkovitim minimalizmom in brez nepotrebnih aktualizacij. Z različnimi uprizoritvenimi ključi sestavlja sodobno in dovršeno vizualno podobo, ki omogoča tudi raznovrsten in bogat igralski izraz," je žirija zapisala v obrazložitvi.

Miler je dejal, da ga zelo veseli, da je bil prepoznan kot komediograf, saj je to poseben žanr. Sicer pa na nagrade ne da preveč, saj so zanj zelo subjektivne, so pa pozornost, ki prija, je še dejal.

Širok in bogat nabor gledaliških izraznih sredstev

Za žlahtno komedijo muzikal Trač je žirija zapisala, da ta komični muzikal zaznamuje in odlikuje sijajen izvirni libreto avtorja Tiča, ki skupaj z glasbo Hercega uokvirja bogato in duhovito odrsko dogajanje. "Predstava je zastavljena ambiciozno in izpeljana na visoki izvedbeni ravni, s širokim in bogatim naborom gledaliških izraznih sredstev. V združevanju komedije in muzikala ustvari," je še navedla žirija.

Lanska žlahtna komedija je bil Peter Kušter v režiji Ivane Djilas

V tekmovalnem delu festivala se je od začetka meseca sicer zvrstilo osem predstav. Te so se potegovale za žlahtno komedijo. Festival Dnevi komedije je edini gledališki festival v Sloveniji, ki ponuja ogled najboljših komedij preteklega leta. Lani so za žlahtno komedijo izbrali predstavo Peter Kušter v režiji Ivane Djilas in izvedbi Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica.

