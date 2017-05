Duh jubilejev bo v naslednji sezoni vel skozi ljubljansko operno-baletno hišo

Kaj prinaša sezona 2017/2018 v SNG Opera in balet Ljubljana

22. maj 2017 ob 15:10

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

SNG Opera in balet Ljubljana se ponaša s 125-letnico izgradnje ljubljanske operno-baletne hiše in 100-letnico zasnove poklicnega ljubljanskega baletnega ansambla, tako da bo prihodnja sezona naslovljena Igra usode.

V sezoni 2017/2018, v kateri bodo 125. jubilej izgradnje ljubljanske operno-baletne hiše zaznamovali z opero Ksenija Viktorja Parme, 100. jubilej zasnove poklicnega ljubljanskega baletnega ansambla pa z baletnim triptihom z naslovom BALET 100.

Kot prva v sezoni bo oktobra premiero doživela Parmova opera. Kot je na današnji novinarski konferenci povedal umetniški vodja opere Rocc, je bila ta enodejanka do druge svetovne vojne poleg Foersterjevega Gorenjskega slavčka najbolj izvajana slovenska opera. Druga polovica večera pa bo namenjena izvedbi scenske kantate Carmina Burana Carla Orffa. Režijo so zaupali Manfredu Schweigkoflerju, ki je v Ljubljani že režiral Renske nimfe in Otella v Cankarjevem domu, na odru ljubljanske Operi pa bo režiral prvič. Glasbeno vodstvo obeh del bo v rokah Marka Gašperšiča.

Za januar je napovedana premiera opere Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta in tako se bodo navezali na linijo klasicizma v operi, ki so jo leta 2014 začeli z Gluckovo opero Orfej in Evridika. Režijo Don Giovannija, ki po besedah Rocca velja za opero oper, bo prevzel Diego de Brea, glasbeni vodja in dirigent predstave bo Loris Voltolini.

Po osebnem jubileju Glassova opera prvič pri nas

Marec bo prinesel prvo slovensko uprizoritev opernega dela enega največjih še živečih skladateljev, ameriškega skladatelja Philipa Glassa, ki letos praznuje 80 let. Iz njegovega obsežnega opusa so izbrali magično opero Lepotica in zver, ki je nastala po istoimenskem filmu Jeana Cocteauja. Kot režiser se bo na ljubljanskem odru prvič predstavil priznani slovenski koreograf in gledališki oblikovalec Matjaž Farič, glasbena vodja in dirigentka predstave bo Živa Ploj Peršuh.

Macbeth Giuseppa Verdija, pri kateri se je Verdi naslonil na Shakespearovo dediščino, pa bo zadnja operna premiera v prihajajoči sezoni. Taktirka bo v rokah šefa dirigenta Jaroslava Kyzlinka, kot režiser pa se v ljubljansko Opero vrača Jernej Lorenci, ki je režiral že Gluckovo opero Orfej in Evridika. Premiera bo v maju.

Tudi slovenska operna noviteta

Na Odru -3 pa bo oktobra premiero doživela še slovenska operna noviteta Ada, ki sta jo ustvarila libretist Ivo Svetina in skladatelj Tomaž Svete, nastala pa bo v koprodukciji s Slovenskim komornim glasbenim gledališčem. Režijo komorne opere v štirih dejanjih, ki tematizira življenje slovenske pesnice Ade Škerl, bo prevzela Eva Hribernik.

Še balet prihajajoče sezone

Po besedah umetniške vodje baleta Sanje Nešković Peršin bo novembra kot prva baletna premiera v novi sezoni krstno izvedbo doživela baletna koreografija Orfična himna, ki jo za ljubljanski balet snuje belgijski koreograf Jeroen Verbruggen. Vsebinsko izhodišče nove baletne koreografije je tema o Orfeju, ki jo je leta 1947 uglasbil Igor Stravinski. Ob glasbi Stravinskega bodo plesalci plesali še na glasbo nekaterih drugih skladateljev. Glasbena vodja in dirigentka predstave je Živa Ploj Peršuh.

100. obletnico zasnove poklicnega ljubljanskega baletnega ansambla bodo Nešković Peršinove obeležili s postavitvijo baletnega triptiha, sestavljenega iz del koreografov, ki so umetniško obogatili slovensko baletno umetnost v preteklosti.

Večer bo uvedel ikonični balet Lok Pie in Pina Mlakarja, sledila bo Žica Vlasta Dedovića, ki je rezultat sodelovanje s skladateljem Janezom Gregorcem, večer bo sklenila Pastoralna simfonija Milka Šparembleka na glasbo Ludwiga van Beethovna. Orkester bo vodil Marko Gašperšič, baletni večer pa bo prvi v nizu tematskih in vsebinskih obeleževanj jubileja.

P. G.