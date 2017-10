Britanski umetniki odprli roke za žrtve požara v stolpnici Grenfell

Vsi prihodki dobrodelne dražbe gredo k družinam

13. oktober 2017 ob 11:30

London - MMC RTV SLO, Reuters

Šopek najuglednješih (in najbolje prodajanih) britanskih sodobnih umetnikov je daroval svoje stvaritve, s katerimi bo dražbena hiša Sotheby's zbirala finančna sredstva za preživele žrtve junijskega požara v londonski stolpnici Grenfell, v katerem je umrlo 80 ljudi.

24-nadstropna stolpnica, ki je bila dom za tesno povezano skupnost ljudi z različnimi etničnimi ozadji, se je sredi poletne noči praktično v hipu spremenila v goreč pekel in pogorela do tal. Številni preživeli prebivalci stolpnice Grenfell še vedno niso dobili nadomestnih stanovanj in so nastanjeni po hotelih.

Dobrodelna dražba, ki jo bodo v ponedeljek speljali pri Sothebyju, si obeta skupni prihodek nekje med 700 tisoč in milijonom funtov. Vsoto, kakršna koli že bo, bodo razdelili na 158 enakih delov, kolikor je preživelih družin tragedije.

Eden od glavnih pobudnikov dražbe je bil filmski producent Hamish McAlpine, ki je tudi strasten zbiratelj umetnin. Na lastne oči je videl, kako globoko je tragedija prizadela Londončane, tudi umetniško skupnost. "Grenfell jih je prizadel globoko v dušo. Za Londončane je to izjemno čustvena tema."

Praviloma bi organizacija tako velike dobrodelne dražbe trajala vsaj šest (ali pa tudi do devet) mesecev, McAlpine in svetovalka Katie Heller pa sta projekt speljala v približno desetih teden: pozitivno so se odzvali skoraj vsi umetniki, s katerimi sta stopila v stik. Sodeluje 31 ustvarjalcev, večinoma takih, ki živijo in ustvarjajo v Londonu. Med njimi so med drugim Tracey Emin, Wolfgang Tillmans, Mark Wallinger, Anish Kapoor in brata Chapman.

Umetnike namreč najrazličnejše organizacije skoraj nenehno oblegajo s prošnjami za dela, podarjena v dobrodelne namene, zato so velikokrat prisiljeni koga zavrniti. A v tem primeru so praviloma že ob prvem kontaktu pristali na sodelovanje. "V umetniški skupnosti smo bili priča neverjetni radodarnosti. Res je bilo čarobno, da so bili pripravljeni podariti dela, ki so vredna na stotine tisočev funtov."

Kdo-je-kdo sodobne britanske umetnosti

Eno od del, risba Lay the Dust with Tears, je nastalo posebej za to dražbo. Tacita Dean je črno-sivo podobo ustvarila z ogljem na papirju, spominja pa na oblake kotalečega se dima. Ostala dela, ki so obstajala že prej, so njihovi avtorji preimenovali in jih tako spremenili v poklon žrtvam požara. Red Lens for Grenfell, prispevek slavnega Anisha Kapoorja, je debel disk iz akrila, ki spominja na leče, kakršne uporabljajo v svetilnikih. Sarah Lucas je svojo črno-belo fotografijo preimenovala v Eating a Banana (for Grenfell).

Najdragocenejša umetnina na dražbi bo platno velikih dimenzij v strupeno zeleni barvi, Freischwimmer 193. Ustvaril ga je Wolfgang Tillmans, prodati pa ga nameravajo za 120-180 tisoč funtov.

A. J.