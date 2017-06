Londonska policija: Hladilnik vzrok požara v stolpnici Grenfell

Policija ugotavlja, ali gre za nenaklepen uboj

23. junij 2017 ob 12:35,

zadnji poseg: 23. junij 2017 ob 12:41

London - MMC RTV SLO/Reuters

Požar londonske stolpnice Grenfell Tower, v katerem je umrlo 79 ljudi, se je začel, ko je zagorel hladilnik z zamrzovalnikom, je sporočila londonska policija. Požar ni bil podtaknjen.

Preiskava je pokazala tudi, da tako izolacija kot prekrivne ploščice stavbe niso prestale varnostnih testiranj po požaru. Policija je po poročanju BBC-ja ugotovila tudi, da požar ni bil podtaknjen.

Policijska supernadzornica Fiona McCormack je dejala, da hladilnikov znamke Hotpoint za zdaj še ni treba odpoklicati, proizvajalec pa medtem izvaja nadaljnja testiranja.

Policija nadaljuje preiskavo. "Naša prioriteta je ugotoviti, kdo vse je v času požara bil v stolpnici. Ne zanima pa nas, kakšni so bili njihovi razlogi, da so bili tam," je še povedala McCormackova.

Policija zdaj pretehtava možnosti, katera kazniva dejanja so bila izvedena. Ni izključeno, da gre za nenaklepni uboj.

Stanovanjsko stolpnico Grenfell Tower v predelu Londona West London je 14. junija zajel požar, ki se je iz spodnjih nadstropij hitro razširil vse do vrhnjega 24. nadstropja. Stanovalci so sicer že več let opozarjali na požarno tveganje, ki ga je predstavljala stavba. Vlada je bila deležna številnih kritik, da ni ustrezno ukrepala.

