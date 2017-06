Okoli 600 stavb v Angliji ima podobne obloge kot pogorela stolpnica

Pregledovanje stolpnic po državi po tragediji

22. junij 2017 ob 16:35

London - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Angleške lokalne oblasti ocenjujejo, da ima v Angliji okoli 600 stanovanjskih stolpnic podobne zunanje obloge kot stolpnica Grenfell, ki je prejšnji teden zgorela. V požaru je umrlo najmanj 79 ljudi.

Z urada premierke Therese May sporočajo, da so po požaru pregledali številne stanovanjske stolpnice po Angliji. V treh primerih so ugotovili, da imajo stavbe "gorljive" zunanje obloge. Podrobnejše izsledke preiskav bodo objavili v prihodnjih dneh, so po poročanju britanskega BBC-ja še zapisali v uradu. Po besedah premierke vlada še nima ocen glede Škotske, Walesa in Severne Irske, poroča Reuters.

Kot je v parlamentu povedala premierka, je vlada lastnikom stolpnic naročila izvedbo testov požarne varnosti. Dodala je, da je več testov pokazalo, da je šlo za gorljive obloge. "Pristojne lokalne oblasti in gasilske službe so bile obveščene o tem. Medtem ko govorim, izvajajo vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti zgradb in obveščajo stanovalce," je še poudarila.

Izvajalec: Obloge v skladu s standardi

Podjetje, ki je na stolpnici Grenfell nameščalo sporne obloge, je kmalu po požaru sporočilo, da je bilo njihovo delo v skladu z vsemi gradbenimi in varnostnimi standardi.

Strokovnjaki, politiki in lokalni prebivalci so medtem opozarjali na nespoštovanje standardov požarne varnosti in gorljive zunanje obloge. Ogenj se je hitro razširil po 24-nadstropni stavbi, zaradi česar so številni ljudje obtičali v stolpnici. Prebivalci so dejali, da se je morda požar tako hitro širil tudi zaradi oblog. Javnost je bila kritična tudi zaradi neustreznega odziva po požaru.

Voditelji lokalnega sveta v londonskem predelu Camden so sporočili, da bodo odstranili zunanje obloge s petih stanovanjskih stolpnic, potem ko so ugotovili, da niso v skladu z zahtevanimi standardi.

Opravičilo premierke

Theresa May se je za odziv oblasti, ki po njenih besedah ni bil dovolj dober, opravičila že v sredo. "Lokalne in nacionalne oblasti niso v zadostni meri zagotovile pomoči ljudem, ko so jo najbolj potrebovali. Kot premierka se opravičujem za ta neuspeh," je dejala.

Pozdravila je tudi odstop vodilnega funkcionarja lokalnega sveta okraja Kensington in Chelsea Nicholasa Holgata, saj lokalni svet po njenih besedah po požaru ni mogel obvladovati razmer. Po poročanju Reutersa je Holgate dejal, da ga je k temu prisilila vlada.

B. V.