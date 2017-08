Palestinski muzej najprej o Palestini z vidika Jeruzalema

Največji muzej palestinske umetnosti in zgodovine

28. avgust 2017 ob 13:53,

zadnji poseg: 28. avgust 2017 ob 13:55

Birzeit - MMC RTV SLO, STA

"Na svetu ni nobenega mesta, ki sproži toliko čustev, najsibo nacionalna, verska, kulturna ali sentimentalna," je o Jeruzalemu dejal generalni direktor Palestinskega muzeja pri Ramali, Mahmud Hawari.

V omenjenem muzeju so šele 15 mesecev po odprtju pripravili svojo prvo razstavo, nanaša se na življenje v Jeruzalemu. "Jeruzalem smo izbrali, ker bomo povedali, kaj se resnično dogaja s Palestinci in Palestino z vidika Jeruzalema," dpa povzema Hawarijeve besede.

Dolgo načrtovana in oglaševana otvoritvena razstava Never Part bi morala v ospredje postaviti artefakte palestinskih beguncev. A po sporu med muzejskim direktorjem in odborom, ki je privedel do razrešitve prvega moža muzeja, je bilo odprtje odpovedano.

V muzeju in spremljajočem vrtu je od nedelje do 15. decembra na ogled okrog 50 del približno 40 palestinskih in tujih umetnikov. Muzej se sicer nahaja na posestvu univerze Birseit. V svojih video in avdio delih, dokumentarnih filmih, grafikah in reportažah, ki jih je mogoče videti, se umetniki posvečajo Jeruzalemu - mestu številnih religij, katerega vzhodni del je leta 1967 zasedel Izrael. Na vrtu muzeja so dela iz kamna, gline in cementa.

Največji muzej palestinske umetnosti in zgodovine so odprli maja 2016. Posvečal se bo tudi izselitvi več sto tisoč Palestincev po razglasitvi izraelske neodvisnosti leta 1948. Do zdaj je bila stavba, vredna približno 25 milijonov evrov, prazna. Sicer pa gre za institucijo, financirano z zasebnimi sredstvi. Podpira jo predvsem palestinska nevladna organizacija Taawon-Welfare Association.

V prihodnosti naj bi na tamkajšnjih razstavah raziskovali "kulturni pomen mučeništva" in novejše selitve etničnih in verskih manjšin ter odpirali debato o tem, katero ljudstvo je v teh krajih živelo prvo.

A. K.