Bistrica ob Sotli dobila tožbo proti državi

Država se še lahko pritoži

20. oktober 2017 ob 08:51

Bistrica ob Sotli - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Občina Bistrica ob Sotli je dobila tožbo, v kateri je država zahtevala vračilo skoraj 350 tisoč evrov, namenjenih obnovi več cestnih odsekov na Svetem Križu.

Država je občini očitala niz nepravilnosti v projektu, opravljenem že leta 2013, za katerega so pridobili tudi evropska sredstva. Na občini so ves čas zavračali očitke in zatrjevali, da so delali pošteno, strokovno in zakonito. To je zdaj potrdilo tudi sodišče. "Tožba države Bistrice je zaključena. Smo popolni zmagovalci. Na koncu je bilo ugotovljeno to, kar smo skozi trdili: občina Bistrica je delala dobro in prav," je izjavil župan Bistrice ob Sotli Franjo Debelak.

Država se sicer na sodbo še lahko pritoži v 15 dneh, je v četrtek na občinskem svetu dejal župan. "Država ni dokazala niti enega prekrška, niti enega dokaza konkretnega ni, občina Bistrica ob Sotli pa je za vsa očitane prekrške podala dokaze. Tako o dolžini ceste, tako o prometni dokumentaciji, o dodatni CBA-analizi in nazadnje očitek, da je bila cena prenizka, smo zavrnili z argumenti."

Namesto 600.000 je občina dobila na javnem razpisu izvajalca za 350.000 evrov za približno 5,5 kilometra ceste. Ministrstvo je po prvem pregledu projekt potrdilo in plačalo, nato si je premislilo, našlo niz domnevnih nepravilnosti in zahtevalo vračilo denarja. Debelak je tožbo komentiral takole: "Nepotrebna, zahtevek neresen in nekorekten do občine Bistrica ob Sotli. Jaz sem vesel, da smo zmagali, da smo dokazali, da smo delali dobro in prav."

Sodba še ni pravnomočna, država pa mora občini povrniti tudi vse stroške. Teh je nekaj več kot 9.000 evrov. Prav tako pa bodo v Bistrici ob Sotli zahtevali leta 2015 odvzeta sredstva 23. člena v višini okoli 100.000 evrov.

Suzana Vahtarić, Radio Slovenija