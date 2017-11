Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Celjska občina je policistom podarila dve kolesi. Foto: Policija/PU Celje Sorodne novice Policija: Kolesarji, upoštevajte predpise! Dodaj v

Celjski policisti bodo z novima kolesoma opaznejši in mobilnejši

Darilo celjske občine

23. november 2017 ob 11:54

Celje - MMC RTV SLO, STA

Mestna občina Celje je celjski policijski upravi na pobudo vodstva policijske postaje Celje podarila dve kolesi, ki bosta policistom omogočili uspešnejše opravljanje nalog.

Po poročanju celjske policijske uprave je komandir Policijske postaje Celje Martin Kumer povedal, da bodo z novimi kolesi policisti opaznejši in mobilnejši, tako v starem mestnem jedru, na Savinjskem nabrežju, na območju Mestnega parka, v okolici Šmartinskega jezera, na kolesarskih stezah in drugih lokacijah, ki so avtomobilom nedostopne.

Dušan Slapnik, vodja Oddelka za okolje in prostor ter komunalo na celjski občini pa ob tem napovedal, da bo celjska občina prihodnje leto kupila 100 koles, ki bodo na voljo občanom in turistom. Od tega bo 34 električnih koles. V ta namen bodo omogočili tudi 17 mest za hrambo in polnjenje koles. Investicija pa bo vredna pol milijona evrov. Sicer pa nameravajo policistom drugo leto podariti še dve novi kolesi.

