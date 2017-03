Poudarki Za ureditev informacijskega sistema je celjska občina odštela 20 tisoč evrov Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Obiskovalci celjskega pokopališča, ki ne poznajo lokacije groba, bodo zdaj pot lahko našli prek informacijskega sistema. Foto: BoBo Sorodne novice Pokojnik kot tržno blago? Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Celjskih 20 tisočakov za pametni sistem iskanja grobov

Občina je za sistem odštela 20 tisoč evrov

13. marec 2017 ob 12:17,

zadnji poseg: 13. marec 2017 ob 12:27

Celje - MMC RTV SLO/STA

Celjsko mestno pokopališče je po novem opremljeno s pokopališkim informacijskim sistemom, ki uporabnikom omogoča lažje iskanje lokacije posameznih grobov in obvešča o prihajajočih pogrebih.

Za ureditev informacijskega sistema je celjska občina odštela 20 tisoč evrov, je ob predstavitvi povedal celjski župan Bojan Šrot. Informacijski sistem je nameščen na vežici Mestnega pokopališča Celje in deluje s pomočjo dveh prikazovalnikov. Na prvem so objavljena obvestila o pogrebih, na drugem pa lahko uporabniki prek zaslona na dotik prejmejo napotke o poti do groba.

Uporabniški vmesnik iskalnika je preprost, saj omogoča le vnos imena in priimka pokojnika. Rezultat iskanja so vsi pokojniki, ki ustrezajo podanim merilom, razvrščeni po letnicah rojstva in smrti. Prikaz poti je mogoče prenesti na pametne telefone s pomočjo unikatne QR-kode, ki se izpiše ob drugih podatkih.

Na celjskem mestnem pokopališču in pokopališču na Teharjah je pokopanih okoli 30.000 ljudi.

