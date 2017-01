Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zaradi napovedane trase hitre ceste Šentrupert-Velenje so domačini že večkrat protestirali, a vlada njihovega mnenja ni upoštevala. Foto: Metka Pirc/TV Slovenija Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Civilna iniciativa zaradi hitre ceste po pravico na ustavno sodišče

Preseliti bi morali 43 družin

13. januar 2017 ob 09:34

Braslovče - MMC RTV SLO/STA

Za Civilno iniciativo Braslovče je iz regionalnega, prometnega, okoljskega in finančnega vidika gradnja hitre ceste Velenje-Šentrupert slaba rešitev, zato napovedujejo pritožbo na ustavno sodišče.

Po besedah predstavnika Civilne iniciative Braslovče Urbana Jerihe se z izgradnjo omenjene ceste prometna učinkovitost med Velenjem in Celjem ne bi izboljšala, zaradi rušitev ob trasi bi morali preseliti 43 družin.

Predvidena trasa bi po besedah Jerihe uničila 51,6 hektarja prvovrstnih kmetijskih zemljišč v Savinjski dolini, čemur nasprotuje kmetijsko ministrstvo. Če bi cesto postavili na trasi Velenje-Arja vas, pa bi se morali odpovedati zgolj 13 hektarjem slabših kmetijskih zemljišč.

Jeriha je tudi dejal, da je trasa Velenje-Šentrupert za 188 milijonov evrov dražja od trase Velenje-Arja vas. Tako draga naložba bi po njegovem mnenju oddaljila izgradnjo ceste do Koroške.

Vlada je na četrtkovi seji sprejela uredbo o državnem prostorskem načrtu za gradnjo državne ceste od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug - kljub nasprotovanjem lokalne skupnosti (trasi nasprotujejo občine Braslovče, Šmartno ob Paki in Polzela, Mestna občina Velenje pa jo podpira) in kmetijskega ministra Dejana Židana.

Prav tako je sprejela tudi sklep, da se 300 milijonov evrov vreden projekt gradnje hitre cestne povezave med Šentrupertom in Velenjem, katerega investitor bo Dars, uvrsti v načrt razvojnih programov 2017-2020.

T. K. B.