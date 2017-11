Denar za tri večje goriške projekte bosta prispevali EU in država

Za razvoj goriške regije

21. november 2017 ob 12:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada in razvojni svet severnoprimorske regije načrtujeta projekte v skupni vrednosti 36,5 milijona evrov za razvoj te pokrajine. Izbrali so tri projekte - Skupnostni center v Novi Gorici, regijsko štipendijsko shemo in cestne povezave v okviru 4. razvojne osi.

Od skupne vrednosti 36,5 milijona evrov bo 32 milijonov evrov sredstev Evropske unije in države. Za Skupnostni center Nova Gorica je predvidenih 1,6 milijona evrov, za regijsko štipendijsko shemo 3,9 milijona evrov, za vzpostavitev koridorja in modernizacije povezave 4. razvojne osi pa 34 milijonov evrov.

Dogovor sta podpisala gospodarski minister Zdravko Počivalšek in predsednik razvojnega sveta severnoprimorske regije Matej Arčon. Cestna infrastruktura bo izboljšala povezavo med Posočjem in idrijsko-cerkljanskim območjem. "Verjamem, da se bo s tem prvim bolj resnim pristopom k 4. razvojni osi naredil prvi korak k izboljšanju na tem področju in regiji omogočilo boljšo povezavo," je dejal minister.

Gre za sedmi dogovor v okviru prvega povabila k dogovoru za razvoj regij. V okviru prvega povabila dogovora ne bodo sklenili s pomursko, zasavsko in obalno-kraško regijo, s katerimi niso našli primernih projektov.

A. S.