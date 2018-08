Aljažev stolp se zaradi restavratorskih del seli v dolino

Obnova bo trajala tri tedne in stala 50.000 evrov

11. avgust 2018 ob 17:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Sredi septembra bodo Aljažev stolp, slovenski simbol, ki na vrhu Triglava kraljuje od leta 1895, začasno preselili v dolino, kjer ga bodo temeljito strokovno obnovili. Vrh Triglava bo predvidoma sameval tri tedne.

Z restavratorskimi deli bi radi ohranili večinski del izvirnika tega simbola slovenstva. Zahtevna obnova, ki se je bodo lotili strokovnjaki Narodnega muzeja Slovenije in restavratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine, naj bi stala okoli 50.000 evrov.

Konservatorski načrt za obnovo Aljaževega stolpa je pripravljen. Strokovnjake in restavratorje zdaj čaka zahtevno delo. "Z leti se je nabralo veliko nanosov barve, kitov, začele pa so se nakazovati tudi deformacije na konstrukciji, tako da je čas, da se stolp temeljito prenovi, da bo zdržal še prihodnja leta," je pojasnil Martin Kavčič iz restavratorskega centra.

Aljažev stolp, ta pomemben spomenik, ki ga upravlja Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, bo v dolino odpeljal helikopter. "Večino originala bomo poskusili ohraniti in zgolj podpreti z novimi manjkajočimi deli, tako da bo stolp stabilen in bo zdržal vse obremenitve, ki se na vrhu Triglava dogajajo – veter, sneg, dež in obiskovalce," je navedel Gorazd Lemajič iz Narodnega muzeja Slovenije.

Če bo šlo vse po načrtih, naj bi obnova trajala vsaj tri tedne, potem pa bodo stolp vrnili na vrh Triglava. Tam pa bodo temeljito uredili tudi podstavek in okolico.

G. K., Aljana Jocif, Radio Slovenija