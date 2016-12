Kakšen bi bil idealen učitelj in kakšni so idealni dijaki?

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Na delavnici so dijaki skozi pogovor in s postavljanjem vprašanj pokukali tudi v svet Romov v Sloveniji. Foto: Sandi Horvat/MMC RTV Slovenija Dijaki so poudarili, da bi idealen učitelj moral biti do njih spoštljivejši, jim znal prisluhniti in učno uro znal narediti zabavnejšo,« je povedala ena od izvajalk delavnice, Rahela Hojnik Kelenc z Ljudske univerze Lendava. Foto: Sandi Horvat/MMC RTV Slovenija Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

23. december 2016 ob 12:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Idealen učitelj bi bil spoštljivejši do dijakov in razumevajoč, na učiteljevih obrazih pa bi večkrat radi videli tudi nasmeh. Tako so dijaki Dvojezične srednje šole Lendava na eni od interaktivnih delavnic opisali idealnega učitelja.

DSŠ Lendava že nekaj let v zadnjih decembrskih dneh organizira teden dejavnosti in v tem sklopu tudi dan odprtih vrat. S tem želijo dijakom ponuditi druge oblike izobraževanja in promovirati šolo. Letos so ta teden tematsko poimenovali Lendava, moje mesto – DSŠ, moja šola.

Skozi različne ustvarjalne in poučne delavnice so v ospredje postavili predvsem dijake in njihove spretnosti. K sodelovanju in izvedbi dejavnosti je šola povabila tudi zunanje izvajalce. O medkulturnem dialogu in medgeneracijskih stikih so dijaki lahko prisluhnili in sodelovali na interaktivni delavnici, ki sta jo skupaj pripravila Romski akademski klub in Ljudska univerza Lendava. Na tej isti delavnici so dijaki skozi pogovor in s postavljanjem vprašanj pokukali tudi v svet Romov v Sloveniji. Z metodo delavnic »world cafe« so v skupinah pripravili tudi različne plakate na temo odnosov v šoli, tako medkulturnih kot tudi medgeneracijskih.

"Delavnica, ki je doživela kar tri ponovitve, je prinesla zanimive odgovore. Dijaki so poudarili, da bi moral biti idealen učitelj do njih spoštljivejši, jim znal prisluhniti in učno uro znal narediti bolj zabavno," je povedala ena izmed izvajalk delavnice, Rahela Hojnik Kelenc z Ljudske univerze Lendava.

Učitelji pa so med drugim zapisali, da bi od dijakov želeli več podjetnosti, iznajdljivosti, vedoželjnosti in poslušnosti.

Rdeča nit delavnic so bili odnosi med ljudmi. In ker je Lendava stičišče več kultur, so se pogovarjali o tem, kakšne odnose imajo dijaki z učitelji, starši, stari starši, kakšen je njihov odnos s sovrstniki na šoli med Slovenci, Madžari in Hrvati. Zaobiti pa niso mogli tudi odnosa z Romi. V ta namen so si dijaki ogledali eno od romskih oddaj Kaj govoriš - So vakeres, ki je na sporedu na TV Slovenija. Odkrito pa so spregovorili tudi o tem, kako na njihova mnenja o drugih že zdaj vplivajo mediji.

Dijaki so na koncu ugotovili, da je treba človeka spoštovati ne glede na starost, spol, vero ali etnično pripadnost in da bodo v prihodnje tudi sami najprej dali osebi priložnost, da se predstavi, preden njihovo mnenje oblikujejo stereotipi in predsodki družbe.

