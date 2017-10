Kakšna bo usoda parkirišč ob jeseniški bolnišnici?

Parkirišča bi lahko odkupilo tudi zdravstveno ministrstvo

15. oktober 2017 ob 11:00,

zadnji poseg: 15. oktober 2017 ob 11:03

Jesenice - MMC RTV SLO

Heta Asset Resolution, slaba banka nekdanje avstrijske banke Hypo Alpe Adria International, ponovno išče kupca stavbnih pravic in upravljavca parkirišč ob Splošni bolnišnici Jesenice.

Slaba banka nekdanje avstrijske banke Hypo Alpe Adria International, ki je po stečaju družbe Avioprojekt lani prevzela njeno premoženje iz javno-zasebnega partnerstva z jeseniško bolnišnico, je ponovno objavila ponudbo za prodajo stavbne pravice za garažno hišo.

Za 2,4 milijona evrov je na prodaj stavbna pravica na garažni hiši s 330 parkirnimi mesti, na strehi katere deluje helioport. Skupaj s stavbno pravico Heta na kupca prenaša tudi pravico upravljanja in trženja drugih parkirnih mest, in sicer 58 parkirnih mest na zahodni strani kompleksa bolnišnice in 54 parkirnih mest na južni strani. Stavbna pravica in pravica upravljanja veljata do leta 2038.

Medtem pa še vedno ni rešen sodni spor med bolnišnico in Heto kot lastnikom stavbne pravice za zgornje zunanje parkirišče, kjer bi bolnišnica lahko v prihodnje reševala prostorsko stisko in jo uporabila za zdravstveno dejavnost. Parkirišče so potrebovali tudi za delovanje mobilne vojaške bolnišnice v času gradnje urgence.

Parkirišča bi lahko odkupila država

V zvezi z javno-zasebnim partnerstvom, ki ga je bolnišnica sklenila s podjetjem Avioprojekt, je še veliko odprtih vprašanj. Če bolnišnica izgubi tožbo o ničnosti pogodbe za zgornje parkirišče, izgubi tudi prostore za potencialno širitev, je opozoril direktor bolnišnice Janez Poklukar.

Odločitev sodišča v tej zadevi pričakuje do konca oktobra, saj je bil na začetku tega meseca zadnji narok. Poklukar si obeta pozitivno rešitev. Ob tem pa zagovarja tudi idejo, da bi ministrstvo za zdravje pristopilo k ponudbi za odkup stavbne pravice, saj je za bolnišnico območje garažne hiše in parkirišč zelo pomembno.

G. C.