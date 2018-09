Miran Senčar ne bo več kandidiral za ptujskega župana

Lokalne volitve 2018

10. september 2018 ob 11:12

Ptuj - MMC RTV SLO, STA

Ptujski župan Miran Senčar se ne bo potegoval za svoj drugi mandat v najstarejšem slovenskem mestu, saj se bo po lastni napovedi vrnil v podjetniške vode.

Na lokalnih volitvah bo Miran Senčar vseeno sodeloval, in sicer na Listi Za Ptuj, ki bo kmalu izbrala novega županskega kandidata ali kandidatko.

Javnosti je sporočil svojo oceno, da so v zadnjih štirih letih na Ptuju ustvarili odlične pogoje za pospešen razvoj, zagnali so investicijski ciklus in v projekte pritegnili rekorden obseg evropskih razvojnih sredstev.

Senčar je prepričan, da imajo na vseh področjih - od predšolske vzgoje do mobilnosti, gospodarstva in skrbi za okolje - pripravljene dobre projekte, ki Ptuj vztrajno in učinkovito spreminjajo v prepoznavno turistično destinacijo in v trajnostno organizirano občino, predvsem pa v prijazen ter perspektiven dom za svoje prebivalce.

Ob tem je spomnil, da kmalu pričenjajo tudi gradbena dela za ureditev mestne tržnice. Projekt so "z zaupanjem v stroko, argumenti in veliko potrpežljivosti in vztrajnosti kljub velikanskim političnim preprekam pripeljali do točke, ko delo od politikov prevzamejo gradbeniki". Poudaril je še nujnost več sodelovanja in manj političnega prerekanja.

Senčar je še dodal, da je za izkušnjo županovanja zelo hvaležen, saj se je veliko naučil. "Tako kot je Ptuj od tisočletij pred nami prejel bogato dediščino, tako sam svojim naslednikom predajam paket pripravljenih projektov, ki predstavljajo najboljšo pot za Ptuj," je sklenil Senčar, ki je pred štirimi leti premagal dolgoletnega župana Štefana Čelana, v mestno hišo pa je prišel kot lastnik podjetja za tehnično varovanje Tenzor.



Na Ptuju je pred letošnjimi lokalnimi volitvami župansko kandidaturo doslej napovedal nekdanji poslanec in predsednik Zelenih Slovenije Andrej Čuš, mestni odbor ptujskega SDS-a pa je za kandidata že podprl Rajka Fajta. Tudi v SD-ju so napovedali, da bodo imeli svojega kandidata, medtem ko nekdanji Čelan oziroma njegova lista še nista sprejela odločitve, ali se bo vrnil v župansko tekmo ali pa bodo predstavili katerega drugega kandidata.