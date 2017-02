Na poti do uspeha s 300 prostovoljci olupila dve toni ingverja

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči S prodajo na tržnicah je ugotovila, da ljudi zanima njen ingverjev napitek. Foto: MMC/Televizija Slovenija Sorodne novice Ingver za več energije, hren za boj proti prehladu

28. februar 2017 ob 20:58

Dravograd - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Maja Wasa je poslovno pot začela pred štirimi leti v projektu Podjetno v svet podjetništva. Svoj ingverjev napitek prodaja v Evropi in z njim prodira tudi v Severno Ameriko.

Uspeh nekdaj brezposelne matere samohranilke je navdih mladim podjetnikom, ki lahko pomoč pri razvijanju ideje dobijo v podjetniškem inkubatorju. Maja Wasa danes deli izkušnje. Svojo pot je začela pred štirimi leti. Brez denarja, a z vizijo: "Da pomagam ljudem do zdravja na naraven način," pove.

S prodajo na tržnicah je ugotovila, da ljudi zanima njen ingverjev napitek. Zaradi ovir domače birokracije se je preselila v Avstrijo: "Ker v Avstriji lahko do 12.000 steklenic proizvajaš sam, v kuhinji doma."

Na tržnici v Celovcu jo je odkril švicarski vlagatelj: "Rekel je, da še nikoli ni kaj takega pil, da ga je zbudilo - dober občutek, in to brez alkohola." Vložil je 250.000 evrov in jo postavil pred izziv: naenkrat olupiti dve toni ingverja. Povezali so se z župniščem in najeli 300 prostovoljcev Karitasa. "Vsi so prišli in dva dni smo sedeli in lupili ingver," pravi Maja Wasa.

Zdaj so v Dravogradu odprli socialno podjetje. Enkrat mesečno bo ingver lupilo 30 ljudi. Cilj je dnevna proizvodnja, saj je povpraševanje vedno večje. "Ta teden gredo prve steklenice na Dansko, trenutno smo zelo aktivni v Švici, Nemčiji, Sloveniji in Avstriji," pojasni podjetnica.

Mrežni podjetniški inkubator Koroške z Majino zgodbo navdihuje mlade podjetnike, za katere so pripravili številne novosti. Med drugim tudi natečaj za najboljšo poslovno idejo ter mentoriranje in svetovanje.

VIDEO Uspešno podjetnico proslavil ingver

Lea Vornšek, TV Slovenija