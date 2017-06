Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vzroki iztirjenja še niso znani. Foto: BoBo/Borut Živulović Sorodne novice Zaradi iztirjenega vlaka zaprta proga Hrastnik-Zidani Most Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na progi Zidani Most-Hrastnik že usposobljen en tir

Normalen železniški promet popoldne

20. junij 2017 ob 10:41

Zidani Most - MMC RTV SLO/STA

Na progi Zidani Most-Hrastnik, kjer se je v ponedeljek zvečer iztirilo osem vagonov, lokomotiva pa ne, so delavci Slovenskih železnic (SŽ) zjutraj že uspeli usposobiti en tir za železniški promet.

Dela trenutno potekajo na desnem tiru in pričakujejo, da bo normalen železniški promet stekel v popoldanskih urah, je povedal Janez Krivec iz SŽ-ja.

Kot je Krivec dejal za STA, vlaki že peljejo proti Ljubljani in Sevnici, prihaja pa do manjših zamud, ki trajajo od 15 do 20 minut.



Po njegovih besedah preiskava o iztirjenju, v katerem ni bil nihče poškodovan, še traja. O vzrokih iztirjenja tovornega vlaka tako še ne more govoriti.

B. R.