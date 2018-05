Ohranitev skoraj izumrle primorske podusti in nova ribogojnica v Kobaridu

Več kot 80 let staro in dotrajano ribogojnico na obrobju Kobarida, ki že dolgo ni bila več ponos kraju in ribogojstvu, bo Zavod za ribištvo Slovenije letos celovito obnovil.

Ribogojnico so leta 1936 zgradili Italijani kot nadomestilo za škodo na ribjem življu, ki so jo povzročili s hidroelektrarnami na Soči. Poleg soške postrvi, šarenke, lipana in potočne zlatovčice bodo v novi ribogojnici vzrejali tudi skoraj izumrlo primorsko podust in jo vlagali v porečje Vipave.

Dokumentacijo za obnovo kobariške ribogojnice je zavod za ribištvo pripravljal že leta 2009, a ostal brez denarja. Zdaj so tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, začeli bodo jeseni, napoveduje direktor Zavoda za ribištvo Dejan Pehar. "Nekje do poletja prihodnje leto moramo skupno naložbo končati."

Naložba je ocenjena na 800.000 evrov, od tega so 360.000 pridobili s projektom Life for Lasca za vzrejanje skoraj izumrle primorske podusti. Le še eno jato jim je uspelo najti v Goriških brdih, še pravi Pehar. "Kožbanjšček je tisti potok, kjer je bila ponovno najdena, in zato se je tudi ta projekt se zagnal. Pripeljali bomo mladice iz parka Ticino, jih tukaj vzrejali in potem vlagali v porečje reke Vipave. Je pa treba poudariti, da bo treba potem izloviti navadno podust, ki je največji plenilec te vrste."

"Občina bo tukaj vložila še nadaljnjih 300.000 evrov in še 250.000 evrov za nabavo, zemljo in stavbe," dodaja župan Občine Kobarid Robert Kavčič. Urediti nameravajo ribnik, sprehajalne poti in park, v že odkupljeni stari stavbi pa, nam je povedala Teja Bajt iz zavoda VseUk,"bomo predstavili soško postrv skozi uporabo virtualne resničnosti, obiskovalci bodo lahko spoznali soško postrv ob uporabi biokemijskih testov. Imeli bomo tudi majhen laboratorij."

Posodobitev si lahko obetajo tudi druge ribogojnice, napoveduje kmetijski minister Dejan Židan, saj so pretekli teden objavili kar tri razpise. "Bo mogoče, da se vloge oddajo od 28. maja naprej. Prvi razpis je za nove naložbe v akvakulturo, prvič v zgodovini Slovenije objavljamo razpis za okoljsko akvakulturo - v praksi to pomeni, da lahko tudi obstoječe ribogojnice svoje delo naredijo do okolja še bolj prijazno, in tri milijone evrov za financiranje v predelavo."

Skupaj bo na voljo kar devet milijonov evrov.

