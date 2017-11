Pivec izstopil iz SDS-a

Z njihovo podporo kandidiral za župana in poslanca

29. november 2017 ob 10:59

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Vrste SDS-a je zapustil nekdanji predsednik mariborskega mestnega odbora in še vedno mestni svetnik stranke Gregor Pivec. Odločitve ne komentira, njegov naslednik v vodstvu mariborskega odbora stranke pa pravi, da je odšel iz osebnih razlogov.

Pivec je z mesta predsednika mestnega odbora izstopil septembra lani, še tri mesece prej pa se po dolgih letih umaknil tudi z direktorskega položaja v mariborski bolnišnici, poroča Dnevnik.

Spor zaradi preiskovalne komisije?

Po izvolitvi novega vodstva - na čelu mariborskega SDS-a je zdaj Zvonko Zinrajh - naj bi se po informacijah časopisa odnosi med Pivcem in stranko dodatno poslabševali, dokončno skrhali pa zaradi dogajanja v državnozborski komisiji o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic, ki jo vodi poslanka SDS-a Jelka Godec.

Februarja so ga v komisiji zaslišali in potem je ugotavljal, da se obravnavajo kot osumljeno osebo, in ne kot pričo, kar je označil za "škandalozno". Komisija pa je pred dnevi napisala obvestilo pristojnim organom, v katerem so naznanili Pivca zaradi suma storitve kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, oškodovanja javnih sredstev, nevestnega dela in jemanja podkupnine.

Kandidat za župana, poslanca

Pivec je v lokalni politiki navzoč že dolga leta. Predsednik SDS-a Janez Janša je leta 2006 Pivca podprl kot neodvisnega kandidata za mariborskega župana, a ga je v drugem krogu premagal Franc Kangler. Neuspešno je leta 2012 skušal vstopiti v državno politiko, ko je za las izgubil poslansko mesto. Čeprav bi zaradi imenovanja Vinka Gorenaka na mesto notranjega ministra takrat lahko postal nadomestni poslanec, se je tej pravici odrekel.

Za zdaj ostaja nejasno, ali bo Pivec ostal mestni svetnik SDS-a ali pa bo prestopil med neodvisne svetnike. Kot še piše Dnevnik, pa naj bi v mariborskem mestnem odboru prišlo do razkola. Po njihovih informacijah naj bi o izstopih iz stranke razmišljali tudi nekateri drugi mestni svetniki SDS-a, ki naj bi jih novo vodstvo povsem odrezalo od strankarskih dejavnosti.

