Po požaru v največjem hotelu Bohinj ne ve, kako naprej. Župan prosi vlado za pomoč.

Župan občine Bohinj Franc Kramar je po požaru v Hotelu Jezero na obisk povabil premierja Mira Cerarja in dva ministra, s čimer želi opozoriti, da je tudi država odgovorna za iskanje rešitev glede Bohinja.

Dve tretjini Bohinja upravlja država, ki je s svojim zakonom o Triglavskem narodnem parku pripomogla, da turistična destinacija Bohinj stagnira, in to kljub dejstvu, da je v zadnjih letih imel Bohinj največjo rast nočitev v Sloveniji, to je 15-odstotno, v pismu navaja Kramar.

Prepričan je, da država že 25 let "sistemsko uničuje bohinjski turizem" - tudi s tem, da je leta 2002 prodala vse bohinjske hotele (razen Hotela Jezero), ki pa žal propadajo.

Na občini Bohinj menijo, da brez pomoči države ne morejo naprej, zato so na obisk in k pogovorom o rešitvah za prihodnost Bohinja povabili premierja Mira Cerarja, gospodarskega ministra Zdravka Počivalška ter ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen.

Požar izbruhnil pri klimatski napravi

V Hotelu Jezero je požar v četrtek popoldne po ugotovitvah kriminalistov in strokovnjakov Nacionalnega forenzičnega laboratorija izbruhnil v mansardi objekta, kjer je bila nameščena večja klimatsko-prezračevalna naprava. Ogenj se je razširil še na druge prostore, ostrešje in stvari v objektu.

Gasilska in policijska intervencija, ki se je začela z evakuacijo, je bila zaradi velikosti objekta, števila ljudi ter močnega vetra in mraza zelo zahtevna. Požar ni terjal žrtev ali poškodovanih, je pa povzročil veliko škodo in prizadel tudi bohinjski turizem.

