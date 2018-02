Postojnski župan bo zaprosil za odložitev odvzema vozniškega izpita

Igor Marentič je dogodek obžaloval, a ni razmišljal o odstopu

19. februar 2018 ob 14:52

Postojna - MMC RTV SLO

Po tem ko je župan Postojne Igor Marentič v petek prejel sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, bo zdaj zaprosil za odložitev odvzema izpita. "Zame je ta zgodba končana," je ob tem izjavil.

Zgodba se je začela z začasnim odvzemom izpita županu, ki se je vinjen vozil iz otvoritve športnih prostorov proti domu. Slab mesec kasneje pa so v županovem uradu potrdili, da so Marentiču že vrnili vozniško dovoljenje, dobil naj bi namreč 16 točk in 1200 evrov kazni. V javnosti so se takoj pojavile kritike na račun sodišča, ki naj bi župana obravnavalo drugače kot ostale stranke in glede tolerance do vožnje pod vplivom alkohola, ki jo s tem sporoča.

Nato pa so z okrajnega sodišča v Postojni v petek sporočili, da so bile Marentiču izrečene: globa 1.300 evrov, stranska kazen 18 kazenskih točk, plačilo 180 evrov sodnih taks in povrnitev vseh drugih stroškov prekrškovnega postopka. Ker ima 18 kazenskih točk za posledico odvzem vozniškega izpita, je bilo videti, da bo župan vendarle ostal brez izpita.

Prevzgojne delavnice

A župan se je zdaj odločil, da bo zaprosil za odlog odvzema. V skladu s prakso lahko sodnik kazen odvzema vozniškega dovoljenja odloži pod posebnimi pogoji. Tako bo sodišče Marentiču najverjetneje odredilo enega ali dva zdravniška pregleda in obisk prevzgojne delavnice, kjer se bo moral z drugimi podobnimi kršitelji pogovarjati o svojem dejanju in poslušati predavanja o nevarnosti tovrstnega početja.

