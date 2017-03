Škofljani zaradi integracijskega centra na okopih

7. marec 2017 ob 22:25

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Okoli 80 prebivalcev vasi Škofije se je zbralo na izredni seji sveta krajevne skupnosti in od države zahtevalo pojasnila o vzpostavitvi integracijskega centra za begunce.

Vaščane je včeraj presenetila novica, da namerava ministrstvo za notranje zadeve na Škofijah nastaniti 50 beguncev, je poročala TV Slovenija. Gre za tretjo integracijsko hišo v Sloveniji, po Mariboru in Ljubljani, namenjeno tujcem, ki so že dobili mednarodno zaščito.



Krajani so ogorčeni predvsem zaradi pomanjkanja informacij, počutijo se izigrane, saj so izvedeli, da je ministrstvo o tem že dvakrat obvestilo Mestno občino Koper. Sprašujejo se, zakaj je župan ves čas molčal. Svet krajevne skupnosti je podprl ustanovitev civilne iniciative, ki bo skušala preprečiti nastanitev beguncev v središču vasi.

