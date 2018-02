Slovenija in avstrijska Koroška skupaj razvijata kar nekaj turističnih produktov

Avstrijski turizem cveti

11. februar 2018 ob 11:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Vse več slovenskih turistov zimski dopust preživlja v sosednji Avstriji, ki je sicer z vidika ponudbe v turizmu od Slovenije za petino dražja. Največ Slovencev se odpravi na avstrijsko Koroško, kjer so lani v zimski sezoni zabeležili 3,4 milijona nočitev.



Čeprav je Avstrija v primerjavi s Slovenijo z vidika ponudbe v turizmu dražja povprečno za 20 odstotkov, vse več slovenskih gostov tudi po zimi odhaja na dopust čez severno mejo. Največ na avstrijsko Koroško, kjer so lani v zimski sezoni zabeležili 3,4 milijona nočitev.

Avstrija na področju turizma beleži rekorde. Lani so ustvarili 143 milijonov nočitev. Trendi kažejo, da se vse več domačih turistov odloča dopuste preživeti doma. Varnostna situacija v Evropi in begunska kriza sta tudi pri naših severnih sosedih močno preusmerila turistične tokove. Izjema je avstrijska Koroška. Koroški zimski turizem živi pretežno od gostov iz Nemčije, Italije in Nizozemske, medtem ko Korošci raje izberejo Slovenijo je povedal direktor Kärnten Werbung Christian Kresse. In kako je z obiskom slovenskih gostov na avstrijskem Koroškem?

"»Slovenskih gostov, še posebej dnevnih, je na avstrijskem Koroškem vedno več. Beležimo približno 23.000 gostov iz Slovenije v zimski turistični sezoni, ki ustvarijo 83.000 nočitev. Kar je primerljivo s preteklimi leti," je izjavil Kresse.

Slovenija in avstrijska Koroška skupaj razvijata kar nekaj turističnih produktov. "Če samo omenim Alpe Adria trail, skupni projekt med Slovenijo, avstrijsko Koroško in Furlanijo julijsko krajino, ki se uvršča med najboljše tovrstne produkte na svetu. Pa tudi dravsko kolesarsko pot, ki poteka od južne Tirolske preko vzhodne Tirolske, avstrijske Koroške do Slovenije."

Največji poudarek dajejo smučarskemu turizmu, to pa najbolj zanima tudi slovenske turiste.

Petra Kos Gnamuš, Radio Slovenija