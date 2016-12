Referendumska pobuda za prebežniški center pristala na upravnem sodišču

Občina Črnomelj zavrnila referendumsko pobudo civilne iniciative

27. december 2016 ob 13:05,

zadnji poseg: 27. december 2016 ob 13:47

Črnomelj - MMC RTV SLO/STA

Civilna iniciativa, ki nasprotuje centru za prebežnike v Beli krajini, se je na upravno sodišče pritožila zaradi zavrnitve pobude za vložitev zahteve za razpis referenduma glede vzpostavitve prebežniškega centra v Črnomlju.

Civilna iniciativa je sporočila, da postavitev kakršnegakoli centra za ilegalne migrante predstavlja vprašanje, ki zadeva vse lokalne prebivalce in se z zavrnitvijo pobude za referendum "pravzaprav ignorira volja ljudi, kar je nedopustno".

Vložena pobuda za referendum je po navedbah civilne iniciative izpolnjevala vse formalne in zakonite pogoje, kar potrjujejo tudi ravnanja črnomaljske županje Mojce Čemas Stjepanovič, ki pobude ni zavrnila zaradi morebitnih formalnih pomanjkljivosti in tudi ni zahtevala nikakršne dopolnitve, menijo v iniciativi.

"To je nedopustno in nesprejemljivo, zato civilna iniciativa ne bo dovolila, da o tako pomembnem vprašanju odloča le peščica ljudi. Zaradi samovolje države in črnomaljske županje civilna iniciativa tudi ne bo dopustila, da se kakovost življenja naših družin v že tako zaostali občini še dodatno poslabša," so še zapisali v civilni iniciativi, ki pričakujejo, da bo upravno sodišče sledilo njihovim argumentom.

Za referendum naj ne bi bilo pravne podlage

Črnomaljska županja na drugi strani trdi, da za referendum ni pravne podlage. Po njenih navedbah so pobudo zavrnili, ker ne gre za tematiko, ki bi bila v pristojnosti občine, zato občinski svet o njej ne bo odločal. V odzivu na pritožbo je povedala, da je bilo za pričakovati, da bo civilna iniciativa izkoristila vsa pravna sredstva.

"Po proučitvi pobude za vložitev zahteve za razpis občinskega referenduma v Občini Črnomelj, ki jo je podala Civilna iniciativa proti prebežniškemu centru v Beli krajini, smo na občini zaključili, da za izvedbo referenduma ni zakonske podlage, pa tudi prebežniško vprašanje ni vprašanje lokalne skupnosti oz. v pristojnosti občine," je ponovila stališče občine.

G. C.