Spletna prevara: združba prodaja "strunjanske" kakije

Kakiji še ne morejo biti zreli

29. september 2017 ob 19:53

Strunjan - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Na spletnem oglasu neznani prodajalci ponujajo dostavo strunjanskega kakija na dom. Na prvi pogled nič posebnega, če ne bi šlo za očitno prevaro. V Strunjanu, kjer veliko vlagajo v blagovno znamko "Strunjanski kaki", so namreč ti sadeži še povsem zeleni.

Spletni oglas te dni razburja strunjanske pridelovalce kakija. Kot pravijo, gre za nelojalno konkurenco, katere cilj je hiter zasložek ter uničenje domačih kmetov, ki so dolga leta vlagali v promocijo domačih pridelkov. Po prepričanju tamkajšnjih kmetov je na delu mednarodna združba, ki uvaža kemično obdelane španske kakije in jih nato prodaja kot avtohtono domače sadje.

"Jaz bi apeliral na te ljudi, ki to delajo, naj delajo svoj posel... Naj naše kakije pustijo na miru. Kakiji so še zeleni zdaj in nemogoče je, da so že sedaj kakiji," je pozval pridelovalec Gianfranco Giassi.

"Mi nimamo nič proti, da ljudje prodajajo, ampak naj ljudje deklarirajo izvor tega sadeža. Naj bo španja, naj bo Italija, ne pa Strunjan," je k temu dodala Marina Knez iz Strunjana.

Glavnina spornega sadja naj bi prihajala iz zahodne Evrope, posredniki pa naj bi se v želji po hitrem zaslužku posluževali tudi spornih praks. "Zgleda da je ena kemikalija. Zvečer jih pošpricaš in drugi dan so, ampak so rjave barve in nimajo nobenega okusa," je pojasnil Giassi.

Strunjanski kmetje so sporno prodajo kakijev že včeraj naznanili uradu za varno hrano. Iz tega istega urada so nam sporočili, da o primeru ne vedo ničesar, da pa bodo novinarsko vprašanje obravnavali kot prijavo. Ne glede na vse, pa naj za ljubitelje domače hrane velja, "naj ne navalijo do 1. novembra na kakije, naj ne nasedajo", saj pred tem datumom domači sadeži enostavno še niso zreli.

Edi Mavsar, TV Koper