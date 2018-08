Marko Zidanšek bo kandidiral za celjskega župana

Nekdanji predsednik SLS-a obljublja gospodarski razvoj

28. avgust 2018 ob 15:34

Celje - MMC RTV SLO, STA

Marko Zidanšek, ki je po parlamentarnih volitvah odstopil z mesta predsednika SLS-a, je na letošnjih lokalnih volitvah napovedal kandidaturo za celjskega župana.

Zidanšek je trenutno predsednik celjskega mestnega odbora SLS-a in direktor podjetja Simbio. Ob napovedi svoje kandidature je dejal, da se bo najprej zavzel za sprejetje občinskega prostorskega načrta, saj mora Celje po njegovem mnenju izkoristiti svojo geografsko lego in avtocestne povezave. Dodal je, da želi s prostorskim načrtom spodbuditi, da se bodo nazaj v Celje priseljevali ljudje, ki so ga nekoč zapustili.

"V zadnjih 15 letih smo bili v Celju navajeni hitro rastočega tempa, ki smo ga kot SLS tudi usmerjali. V tem času je bilo v Celju na številnih področjih ogromno narejenega. Zgradili smo center za ravnanje z odpadki, čistilno napravo, kanalizacijski sistem, izvedli smo tudi protipoplavne ukrepe in obnovili mestno jedro," je dejal Zidanšek.

Zidanšek obljublja gospodarski razcvet

Zidanšek je na Šmartinskem jezeru, kjer je napovedal svojo kandidaturo, obljubil tudi gospodarski razvoj in vzpostavitev komunikacije s celjskim gospodarstvom, ki naj bi prinesla sinergijske učinke. V Celje si želi privabiti visoko izobraženi kader in mu zagotoviti privlačno kariero.

Med njegovimi načrti so tudi ureditev plaže na Šmartinskem jezeru, dokončanje severne vezne ceste, postavitev 5D-kina za predstavitev bogate celjske zgodovine itd.

Šrot po šesti mandat

Kandidaturo za celjskega župana je sicer napovedal tudi aktualni župan Bojan Šrot, ki se bo potegoval že za šesti županski mandat. Tokrat bo prvič poskušal s svojo listo, do zdaj je bil namreč vedno izvoljen na listi SLS-a. A Šrot je februarja 2016 iz SLS-a izstopil, pred tem je bil med letoma 2003 in 2007 podpredsednik, od leta 2007 do leta 2009 pa celo predsednik stranke SLS. Za celjskega župana se bo potegoval tudi nekdanji vodja oddelka za finance na celjski občini Sandi Sendelbah.

La. Da.