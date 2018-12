Študentje in zaposleni na mariborski univerzi darujejo kri

Krvodajalske akcije bodo trikrat v Mariboru in enkrat v Ljubljani Foto: BoBo Sorodne novice Krvodajalska akcija študentov dragocena za prihodnost krvodajalstva Dodaj v

Univerza v Mariboru že 13. leto zapored organizira krvodajalsko akcijo

3. december 2018 ob 11:29

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Študentski svet Univerze v Mariboru že 13. leto zapored organizira krvodajalske akcije pod sloganom Poženi srce, daruj kri. Na njih združijo moči študentje in zaposleni Univerze v Mariboru ter skupaj pomagajo ljudem, ki potrebujejo takšno pomoč. Akcije bodo potekale v štirih terminih v Mariboru in enkrat v Ljubljani.

Kot so sporočili z univerze, želijo s takšnimi akcijami spodbuditi pri mladih in ostalih sodelujočih nesebičnost in jih motivirati za medsebojno pomoč. "V Sloveniji vsakih pet minut nekdo potrebuje kri - kar pomeni, da vsak dan potrebujemo med 300 in 400 krvodajalcev. Zato poženi srce, daruj kri in pomagaj rešiti življenja tudi ti!" izpostavljajo v študentskem svetu.

Akcije pripravljajo skupaj z Območnim združenjem Rdečega križa Maribor, Centrom za transfuzijsko medicino UKC Maribor in študenti projekta Epruvetka, ki poteka v okviru Društva študentov medicine Maribor. Prva takšna akcija v decembru bo potekala danes med 9. in 13. uro na tehniških fakultetah, v torek pa med 9. in 13. uro na Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor.

Prihodnji teden bo v ponedeljek akcija na pedagoški fakulteti, v torek spet na Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor ter v četrtek 13. decembra med 10.30 in 11.30 na Zavodu RS za transfuzijsko medicino v Ljubljani.

L. L.