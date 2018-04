V devetem poskusu odprli ponudbe za prenovo ptujske tržnice

Najnižjo ceno je ponudilo ptujsko podjetje Javne službe

24. april 2018 ob 14:27

Ptuj - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Ptujska mestna občina je vendarle odprla prispele ponudbe za prenovo mestne tržnice. Na javni razpis so se prijavila štiri podjetja, eno izmed njih je oddalo prazno ponudbo, Javne službe bi tržnico prenovile za štiri milijone evrov in pol.

Spremembe v razpisu in potem revizija razpisnih pogojev so bili vzrok, da je ptujska mestna občina več kot dva meseca prestavljala datum odpiranja ponudb za prenovo mestne tržnice. Danes jim je vendarle uspelo, dopoldne so tako pred javnostjo odprli štiri ponudbe – CGP Novo mesto in Cestno podjetje Ptuj bi tržnico prenovila za 6,4 milijona evrov, KPL Ljubljana za nekaj več kot 5 milijonov evrov, najnižjo ceno pa je ponudilo občinsko podjetje Javne službe, ki bi dela opravilo za 4,5 milijona evrov. Na javni razpis se je odzvalo tudi podjetje SMC iz Škofje Loke, ki pa je na mestno občino poslalo le ovoj s praznim fasciklom.

"Ta ponujena cena velja pod predpostavko, da so popisi del pripravljeni korektno. Cena tako odstopa v primeru, da bo prišlo do prevelikih odstopanj od popisa, sicer pa ne gre za "dumping" ceno. Mi smo pripravili korektno ceno glede na to, da se dela opravljajo na praktično našem dvorišču. Kot upravljavec tržnice smo si želeli to delo pridobiti in ga bomo tudi vestno opravili, če bomo izbrani," je ob tem povedal direktor Javnih služb Alen Hodnik.

Hodnik je ob tem opozoril, da cena ni edino merilo za izbor, zato ga je začudilo, da mestna občina danes javnosti ponudb ni predstavila tudi po preostalih merilih. Kdo bo na koncu zmagovalec razpisa, tako še ni znano, je pa podžupan Gorazd Orešek izrazil zadovoljstvo, da jim je uspelo izvesti vsaj odpiranje ponudb. "Mi bi si želeli, da ta projekt steče, da bi tako črpali sredstva, ki so na voljo, in obnovimo ta velik del starega mestnega jedra, ki je obnove več kot potreben," je še dodal Orešek, ki pa ni želel napovedati, kdaj bo projekt tudi dejansko stekel, saj bo po končanem izboru še vedno možnost pritožb, kar bi začetek del zavleklo.

Kot je ob tem pojasnil vodja oddelka za gospodarske dejavnosti Andrej Trunk, bodo vse ponudbe zdaj pregledali, ponudnike morebiti pozvali k dopolnitvam in potem odločili o najprimernejšem izvajalcu del.

Ob tem še spomnimo, da glede tega razpisa še vedno teče tudi spor na upravnem sodišču, kjer župan Miran Senčar oporeka sklepu mestnega sveta, da je treba javni razpis razveljaviti.

Danijel Poslek, Radio Slovenija