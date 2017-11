V Izoli se nadaljuje odpravljanje posledic neurja, zdaj so na vrsti vodotoki

Neurje je povzročilo okoli milijon in pol evrov škode

17. november 2017 ob 08:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Neurje, ki je oktobra zajelo Izolo, je prizadelo tudi vodotoke. Direkcija za vode načrtuje popravilo nastale škode. Urejanje hudournikov pa bo predvidoma zaključeno do 20. decembra.

Izrazito lokalno neurje je konec oktobra z veliko intenziteto padavin v kratkem časovnem obdobju prizadelo tudi vodotoke. Vodotoki hudourniškega značaja, ki so običajno suhi, so tako danes močno poškodovani in nujno potrebni ureditve.

Direkcija RS za vode zato načrtuje popravilo nastale škode na strugah hudournikov znotraj mesta, točneje severno od izolske obvoznice do morja. Urejanje hudournikov bo zaključeno predvidoma do 20. decembra.

Da bi krajane seznanili s potekom odpravljanja posledic neurja, pa bodo organizirali tudi interesna zbora, na katerih bodo poleg predstavnikov direkcije za vode prisotni tudi predstavniki občinske uprave, izolske komunale in družbe Drava, ki skrbi za porečje jadranskih rek z morjem. Prvi interesni zbor bo na vrsti že danes popoldne v krajevni skupnosti Jagodje - Dobrava, v ponedeljek pa bo sledil še zbor v krajevni skupnosti Livade.

Omenjeno neurje je po dosedanjih ocenah povzročilo za približno poldrugi milijon evrov škode.

G. C.