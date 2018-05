V Ljubljani, Mariboru, Kranju in Kopru živi četrtina Slovencev

Najmlajši v Komendi, najstarejši v Kostelu

18. maj 2018 ob 08:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Prvega januarja je v štirih največjih slovenskih občinah živelo skupaj več kot pol milijona prebivalcev. Najstarejši so bili prebivalci občine Kostel, v povprečju stari 50,6 leta, najmlajši pa v Komendi z 38 leti, kažejo podatki Sursa.

V Ljubljani, Mariboru, Kranju in Kopru je na začetku letošnjega leta živelo skoraj 25 odstotkov vseh prebivalcev Slovenije. Najmanjši dve občini, Hodoš in Osilnica, sta imeli po manj kot 400 prebivalcev.

V Ljubljani se je število prebivalcev v letu 2017 povečalo za 600 oz. za 0,2 odstotka, v prestolnici tako živi več kot 289.500 ljudi. Število prebivalcev se je povečalo še v 90 drugih občinah, od tega najizraziteje v občinah Mengeš in Divača, in sicer za 2,1 odstotka.

Največ otrok v občinah Komenda in Gorenja vas - Poljane

Povprečno najmlajši prebivalci živijo v občini Komenda, ki ima tudi največji delež otrok (starih do 14 let), in sicer 21 odstotkov. Enak delež otrok je tudi v občini Gorenja vas - Poljane. Delež otrok se je v letu 2017 najbolj povečal v občini Rogašovci, in sicer za 1,1 odstotne točke na 14,4 odstotka. Največji delež prebivalcev, starih 80 ali več let, pa je bil v občinah Osilnica in Gornji Grad (8,6 odstotka).

Število žensk je najbolj presegalo število moških v občini Murska Sobota, kjer je 111 žensk na 100 moških, razmeroma najmanj žensk pa je živelo v občini Zavrč, kjer je 62 žensk na 100 moških, še kažejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije.

