V Poljčanah preplah zaradi bombe odveč

Bomba, ki so jo našli v Vurberku. Foto: Specialna enota Policije

Železniški promet poteka normalno

11. maj 2018 ob 08:22

Poljčane - MMC RTV SLO, STA

Predmet, na katerega so v četrtek popoldne naleteli delavci med gradbenimi deli ob železniški postaji v Poljčanah, ni letalska bomba, kakor so sprva domnevali.

Po ugotovitvah strokovnjaka za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi najdeni predmet ni nevaren. Sprva pa so domnevali, da gre za neeksplodirano letalsko bombo, a ji je predmet k sreči le podoben.

Ker so v bližini najdbe železniški tiri, so železniški promet začasno ustavili, medtem ko so bližnji stanovalci lahko ostali na svojih domovih. Železniški promet zdaj poteka normalno.