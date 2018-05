V Slovenj Gradcu bodo gradili nov šolski center, vreden 11 milijonov evrov

8.400 kvadratnih metrov novih površin

10. maj 2018 ob 14:58

Slovenj Gradec,Mislinja - MMC RTV SLO, STA

V Slovenj Gradcu so odkrili temeljni kamen za naložbo v nove prostore Šolskega centra Slovenj Gradec, ocenjeno na 11,6 milijona evrov.

To je ena največjih naložb na področju strokovnega srednješolskega izobraževanja, z njo pa želimo spodbuditi poklicno izobraževanje, je dejala ministrica Maja Makovec Brenčič, ki opravlja tekoče posle. S projektom nameravajo spodbujati poklicno izobraževanje in dopolnjevanje trga dela predvsem v deficitarnih poklicih.

"In če kje, je v tem koroškem delu treba spodbuditi kakovost izobraževanja tako na področju lesarstva, gostinstva, turizma, zdravstvenega področja. In vse to, ne le, da že odlično deluje, potrebuje tudi dobre, kakovostne prostore in tudi dobro strokovno podporo," je dejala ministrica, ki si želi, da bi projekt predvsem pomenil dosežek za znanje in prihodnost Koroške.

Za naložbo in gradnjo je predvideno postopno financiranje iz proračuna do leta 2022.

Naložbo nekoliko zasenči manjši vpis v programe slovenjgraškega šolskega centra, a se po besedah ministrice s tem spoprijemajo povsod po Sloveniji, saj so zdajšnje srednješolske generacije ene najmanjših generacij, v prihodnjih treh do štirih letih pa glede na število osnovnošolcev pričakujejo prirast.

Kotnikova optimistična za prihodnja leta

Tudi direktorica Šolskega centra Slovenj Gradec Gabrijela Kotnik je dejala, da je pri načrtovanih novogradnjah treba upoštevati podatke za naprej in v prihodnje se obetajo večje generacije tudi na Koroškem. V tekočem šolskem letu ima šolski center 1.200 vpisanih dijakov v vseh izobraževanih programih, Kotnikova pa pričakuje, da bodo prav vse izvajali tudi v prihodnjem šolskem letu.

Sicer pa je v nagovoru zbranim ob odkritju temeljnega kamna poudarila, da gre za prelomen trenutek za šolski center po več kot desetletju prizadevanj za gradnjo novih stavb. Novi prostori bodo po letih gostovanja na petih lokacijah po Slovenj Gradcu pomenili pomemben korak pri zagotavljanju dobrih možnosti za učenje in poučevanje, je poudarila.

Gradnja, katere začetek je predviden v drugi polovici leta, bo razdeljena v dve fazi, in sicer telovadnica in lesarska delavnica v prvi fazi in stavba šole v drugi fazi. Skupno bo šolski center pridobil več kot 8.400 kvadratnih metrov bruto novih površin.

Za naložbo je Mestna občina Slovenj Gradec predhodno brezplačno prenesla stavbno zemljišče na ministrstvo, nosilec projekta, Šolski center Slovenj Gradec, pa bo z naložbo kandidiral tudi za pridobitev nepovratnih sredstev Eko sklada.

Dve okrogli obletnici

Na Koroškem praznujejo tudi dve s šolstvom povezani obletnici. Na slovesnosti na Muti, na kateri je sodelovala tudi ministrica, so praznovali 70-letnico srednješolskega izobraževanja na Muti in 30 let izobraževanja lesarskih programov v Slovenj Gradcu.

Popoldne pa se je Makovec Brenčičeva udeležila tudi slovesnosti ob polaganju temeljnega kamna za gradnjo športne dvorane pri osnovni šoli v Mislinji, ki so jo poimenovali Center za zdravje in šport Mislinja. Naložba je vredna 2,9 milijona evrov, Občina Mislinja pa je zanjo prejela 448.000 evrov sredstev na razpisu šolskega ministrstva, nekaj več kot en milijon evrov pa tudi od Eko sklada.

Al. Ma.