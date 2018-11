Zaradi prostorske stiske pouk na logaški osnovni šoli kar na hodnikih

Župan obljublja rešitev v od dveh do treh letih

OŠ 8 talcev v Logatcu se že več let spopada s hudo prostorsko stisko, zaradi katere učenci 7., 8. in 9. razredov s poukom začenjajo ob 9.05, pouk pa poteka tudi v strokovni knjižnici in na hodnikih. Ravnateljica pravi, da bi v bližnji prihodnosti potrebovali še osem učilnic in kabinetov. Župan obljublja rešitev v od dveh do treh letih.

Vodstvo Osnovne šole 8 talcev Logatec, svet šole in starši na prostorsko stisko, s katero se spopadajo na šoli, opozarjajo že več let. Ravnateljica šole Karmen Cunder je za STA povedala, da ima šola, ki je bila zgrajena za 27 oddelkov, trenutno 31 oddelkov, prihodnje leto pričakujejo še en oddelek več. Poleg učilnic (teh je trenutno 31, od katerih je ena neprimerna za pouk) bi potrebovali še prostore za dodatno strokovno pomoč in manjše učilnice za manjše učne skupine. Velika težava je kuhinja, ki je bila narejena za 250 učencev, danes pa v njej kosi 680 otrok.

Zaradi prostorske stiske pouk poteka tudi v strokovni knjižnici in v čitalnici, pouk slovenščine za tujce in ure dodatne strokovne pomoči pa kar na hodniku. Na hodniku potekajo tudi dopoldanske govorilne ure. Po besedah ravnateljice težave trenutno delno rešujejo z zamikom pouka, kar pa ni optimalna rešitev. Učenci prvih treh razredov tako pouk začnejo ob 8.20, učenci 4., 5. in 6. razredov ob 7.30, preostali pa ob 9.05.

Svet šole že opozarjal na nevzdržne razmere

Na nevzdržne razmere na šoli je v dopisu občini konec junija opozoril tudi svet šole. Med drugim je opozoril, da zaradi prevelikega števila učencev pogosteje prihaja do nestrpnosti in medvrstniškega nasilja ter tudi do prevelikega hrupa, ki so mu izpostavljeni tako učenci kot zaposleni. Svet šole je opozoril, da so težave znane že dolgo, rešitve pa ni, in da občina ni dovolj dejavno pristopila k njenemu reševanju.

Po besedah ravnateljice je želja šole, da bi se zadeve rešile vsaj v dveh korakih. V prvem koraku bi se jim za novo šolsko leto zagotovile štiri učilnice nekje zunaj šole, v drugem koraku pa še dodatni prostori, tako da bi imeli na koncu osem novih učilnic in kabinetov za dodatno strokovno pomoč. To bi vsaj za nekaj časa rešilo prostorsko stisko. A tudi to po njenih besedah ne bo dokončna rešitev, če se bo število prebivalstva v občini tudi v prihodnje povečevalo.

Za zdaj jim je občina na številnih sestankih obljubila, da bo za prihodnje leto zagotovila dva dodatna prostora nekje v bližini šole, hkrati pa tudi predstavila dokončno odločitev o reševanju prostorske stiske šole, pravi ravnateljica. Župan Občine Logatec Berto Menard, ki je na nedavnih lokalnih volitvah dobil nov mandat, je za STA povedal, da se zaveda prostorske stiske, s katero se spopada šola, a dodaja, da vse ni odvisno le od njih. Občina namreč za reševanje težave sama nima dovolj denarja, ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa že vse od leta 2007 oziroma 2008 ni objavilo razpisa za sofinanciranje širitev šol.

Župan: Najprej so govorili o dveh razredih ...

Kljub temu župan obljublja celovito rešitev težave, in sicer v prihodnjih dveh ali treh letih, čeprav bi se občina za to morala zadolžiti. "Načrtujemo izgradnjo nove stavbe ob OŠ 8 talcev, kjer bomo uredili osem učilnic. Dodatne štiri učilnice bomo dobili z nadzidavo nad kuhinjo in zbornico v OŠ Tabor. Zmogljivosti bomo povečali tudi v Rovtah, kjer bomo odkupili eno od stavb gasilskega društva. Nekaj razredov bo sproščenih tudi v Hotedršici, kjer načrtujemo nov vrtec," našteva župan. Povečati nameravajo tudi kuhinjo in jedilnico v OŠ 8 talcev (trenutno je naročena idejna zasnova) ter jedilnico v OŠ Tabor.

Očitke, da je občina v zadnjih letih na tem področju nekoliko zaspala in da se ni pravočasno lotila reševanja težave, župan zavrača, odgovornost pa delno prelaga tudi na vodstvo OŠ 8 talcev. To je po besedah župana do zdaj govorilo, da potrebujejo samo dva razreda, zdaj pa govori o osmih. Opozoril je še, da so težave nastale tudi zato, ker se število prebivalstva v Logatcu zaradi vse večjega priseljevanja na obrobje Ljubljane vse hitreje povečuje, kar pa je značilno tudi za veliko drugih obljubljanskih občin.