Železniška proga Koper-Prešnica praznuje 50 let

V Dolu pri Hrastovljah so se spomnili uradnega odprtja proge Koper-Prešnica pred 50 leti: 2. decembra leta 1967 so s prihodom modrega vlaka in maršala Tita v koprsko pristanišče slovesno odprli novo železniško progo. Progo so gradili predvsem domačini.

Na slovesnost, ki so jo pripravile občini Hrpelje - Kozina in Koper ter krajevni skupnosti Črni Kal in Prešnica s pomočjo Luke Koper in Slovenskih železnic, se je s posebnim vlakom iz Divače v Dol pripeljalo veliko krajanov, ki živijo ob tirih, nekdanjih železničarjev in tistih, ki so tako ali drugače povezani z železniško progo. Med drugim so se spomnili, kako hitro so jo pred pol stoletja sploh zgradili.

Danes tudi po sto vlakov na dan vozi tovor v pristanišče ali iz njega. "To je postala najbolj obremenjena enotirna proga s tovornimi vlaki v Evropi. Skrajni čas je, da se naredi alternativa tej progi. Količine, ki se trenutno vozijo iz Kopra, so deset odstotkov večje kot lansko leto, to je kar velik problem za operativno odvijanje prometa, kot tudi za ljudi, ki ob tej progi živijo," je dejal direktor Slovenskih železnic Dušan Mes.

Zato se je krajanom zahvalil za potrpljenje in napovedal še kakšnih sedem zelo zahtevnih let. Predsednik krajevne skupnosti Črni Kal Janko Sever upa na uresničitev zaveze, da bo drugi tir imel dva tira, "da bodo ljudje živeli spet normalno, da ne bomo živeli v nevarnosti, da bomo zaščitili vodni vir, Naturo 2000. Upam, da se bo to uresničilo in da bo ta proga čez deset let kolesarska steza."

Proga, po kateri vozita le dva potniška vlaka na dan, bo v decembru pet dni popolnoma zaprta zaradi prenove nekaterih odsekov.

