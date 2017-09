#MMCdebata: "ZDA so lahko vesele, da niso v Evropi"

71. MMC-debata po tekmah Slovenije v skupinskem delu letošnjega EuroBasketa

9. september 2017 ob 06:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Tako homogene ekipe še nismo imeli. Takšne kemije še ni bilo čutiti med igralci," je bil le eden izmed številnih odzivov MMC-jevih bralcev na slovenske tekme skupinskega dela letošnjega EP-ja v košarki.

V preteklem tednu so na MMC-jevem portalu najbolj odmevale zmage slovenskih košarkarjev na evropskem prvenstvu. Dobili so vse tekme v skupinskem delu v Helsinkih, zagotovo je najbolj odmevala zmaga nad nekdanjimi evropskimi prvaki Francozi, ki nikakor niso našli odgovora na slovensko igro.

S še peto zmago na peti tekmi na Finskem so si izbranci selektorja Igorja Kokoškova zagotovili prvo mesto v skupini A, s čimer so si tudi izborili dvoboj osmine finala z reprezentanco Ukrajine. Reprezentanci se dobro poznata. Lani v kvalifikacijah so bili Slovenci dvakrat boljši, letos pa so tudi dobili pripravljalno tekmo v Opatiji pred dobrim mesecem dni, ko je bilo 78:67.

Neverjetno - Francozom nasuli kar 95 točk!

A vrnimo se na zadnjo tekmo skupinskega dela v Helsinkih, kjer so slovenski košarkarji prepričali še zadnje dvomljivce. Že v prvem so polčasu povsem zasenčili nasprotnika. V drugi četrtini so pobegnili na dvomestno prednost, ki so jo po manjši krizi na začetku drugega dela še nadgradili. Leteči Slovenci so ob nebogljenih Francozih pobegnili na +29 in niti nekoliko slabša predstava v zadnjih desetih minutah ni skazila izjemnega vtisa. Francozi so se v zadnji četrtini v slabih štirih minutah približali na -12 (79:67), toda po izključitvi Evana Fournierja je razlika spet naraščala. Na koncu je Slovenija dosegla 95 točk, kar je njen drugi najvišji dosežek na evropskih prvenstvih. Največ doslej - 102 točki - je dosegla pred manj kot 24 urami proti Islandiji.

Dragić: Ni majhna stvar takole premagati Francijo

"Pokazali smo, kaj lahko naredimo. Sploh v obrambi smo začeli zelo agresivno in naredili velik posel. Ta zmaga nam veliko pomeni. Smo prvi in se križamo s slabšim nasprotnikom. Od začetka smo bili osredotočeni na to zmago, da bomo prvi. Ekipa se dviguje in vsak dan smo boljši. Pomembno je, kakšni smo v obrambi, kjer se vse začne. Proti Franciji smo pokazali, kako dobri smo lahko defenzivno," je bil po tekmi zadovoljen Luka Dončić, najboljši slovenski igralec Goran Dragić je še dodal: "Ni majhna stvar takole premagati Francijo, ne glede na to, da ni Parkerja, Batuma in Goberta. Še vedno imajo igralce, ki igrajo za vrhunske klube v Evroligi in v Ligi NBA. Igrajo na vrhunski ravni, a na koncu zmagujejo prave ekipe. Igrali smo fantastično v obrambi, dobro smo zapirali in izvajali pritisk nanje." Slovenija boje na evropskem prvenstvu nadaljuje danes, ob 11.30 jih v Carigradu čaka obračun z Ukrajino.

Mitja Lisjak