Na parketu ni prijateljev ali bratov - Prepelič "naredil, kar je dobro za ekipo"

Zapira se helsinška knjiga in odpira carigrajska

7. september 2017 ob 21:08

Helsinki - MMC RTV SLO

"Samozavest je ogromna. S takšno igro, kot jo kažemo trenutno, in s takima Dragićem ter Dončićem je samo nebo meja," je ob koncu skupinskega dela EuroBasketa povedal Klemen Prepelič.

Branilec je bil na dvoboju proti Franciji znova razigran. S 14 točkami je bil tretji najboljši slovenski strelec, ujel je tudi štiri odbite žoge, podelil tri podaje in ukradel tri žoge. "Verjetno je to naša najboljša predstava to poletje. Vesel sem, da iz tekme v tekmo napredujemo in se dvigujemo v formi. Kot je rekel selektor, ne letim previsoko, a nismo niti prenizko. Vemo, kaj je naš cilj in kakšne imamo želje. K temu stremimo. Tekma je bila zahtevna, saj je Francija izjemna ekipa z dvanajstimi odličnimi igralci. Še enkrat več smo stopili skupaj. Veliko igralcev je dobilo priložnost, zaradi tega sem še toliko bolj vesel."

Kar je po tekmi izpostavil tudi kapetan Goran Dragić, je Prepelič, ko sta bila z Luko Dončićem že nekoliko utrujena, v odločilnih trenutkih odigral veliko vlogo, ko je bilo nekaj napadov pripravljenih zanj. Tedaj je prevzel kreacijo v svoje roke in tudi dosegel pomembne točke. Že na začetku drugega polčasa, ko je Francija naredila serijo in prišla na -9, pa je prav 24-letni Bistričan s trojko po minuti odmora prekinil nasprotnikov nalet in začel slovenski delni izid 22:2: "Samozavest je ogromna. S takšno igro, kot jo kažemo trenutno, in s takima Dragićem ter Dončićem je samo nebo naša meja. Francija je v ožjem krogu favoritov za medalje. To je ena krat ena. Mi smo pokazali, da lahko igramo z Grčijo in Francijo, ki sta obe velesili in smo v tem trenutku celo boljši od njih. Toda zdaj je treba to pozabiti. Treba je zapreti helsinško knjigo in odpreti novo v Carigradu."

Hkrati je Prepelič odigral zelo dobro tudi v obrambi, ko je pokrival najprej Evana Fournierja, nato pa še Nanda de Coloja. Oba zvezdnika je Slovenija uspešno omejila. "Vemo, kdo sta naša glavna kreatorja. Tretji je Randolph, ki trenutno še ni pri metu. To je stvar dnevne forme in ko bo to najbolj potrebno, bo pravi. Vem, kaj je moja naloga. Moram odigrati čim boljšo obrambo na najboljših nasprotnikovih igralcih, da sta Goran in Luka razbremenjena z osebnimi napakami. Delam to umazano delo. Tokrat mi je uspelo iz igre vreči Fournierja, kar je bil eden ključev te tekme. Vemo, kaj pomeni za francosko reprezentanco. Znam kreirati in sem v tem trenutku tisti pravi, ki da ekipi lahko veliko. Po drugi strani pa, če nimam svojega dne, se zavedam, da so tu ostali, ki me nadomestijo. Predvsem Blažič je proti Franciji začel izjemno. Škoda tistih dveh zgrešenih trojk, a je ujel pravi ritem in bo dal dodatno težo na tehtnici, ki bo prevešala v našo korist," je o svoji vlogi spregovoril Prepelič, ki bo tudi v novi sezoni igral v Franciji, saj se je preselil v Pariz.

Naredil, kar je dobro za ekipo

Kot je omenil, je poskrbel, da je Fournier predčasno končal tekmo. Košarkar Orlanda je eden ključnih francoskih mož in ob de Coloju najnevarnejši v napadu. Odlično igra tudi v Ligi NBA, na tekmi proti Sloveniji pa je bil ves čas zelo nervozen. Že v prvem polčasu je dobil tehnično napako, zaradi njegovega protesta jo je kasneje prejela še francoska klop, dobrih pet minut pred koncem pa je bil po duelu s Prepeličem izključen: "Vedel sem, da ima štiri osebne napake. Hotel sem izsiliti peto, a sodniki niso piskali. Vemo, da je Fournier eno prvih imen prvenstva. Tedaj me je odrinil, jaz pa sem odreagiral, kot sem, in ga odrinil nazaj. Upal sem, da bo obojestranska osebna, a sva dobili tehnični. To je zanj pomenilo konec tekme. Izven igrišča smo vsi prijatelji. Midva sva tudi isti letnik. Vem, da je dober fant, a na igrišču ni prijateljev in bratov. Naredil sem, kar je dobro za ekipo."

Kot je Prepelič zadel trojko in prekinil niz Francije, so Slovenci razmeroma hitro na vsako serijo nasprotnika našli odgovor: "Največja zahvala gre tu Goranu, ki ima ogromno izkušenj, odigral je številna velika tekmovanja in v njegovih nogah je že lepo število težkih tekem. Preprosto zna poskrbeti in nas potegniti skupaj. Nam govori, daje napotke, spodbuja in tudi kritizira, ko je treba. Hkrati pa, tako kot je enkrat tudi proti Franciji, sam prizna napako. To so stvari, ki ga delajo posebnega in edinstvenega. Mi smo samo veseli, da ga imamo. Upamo, da bo ostal tak še naprej."

Iz Helsinkov

Tilen Jamnik