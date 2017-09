Murićevo jasno opozorilo: To ni Ukrajina iz Opatije

Izrael je bil proti Ukrajini videti smešno

8. september 2017 ob 10:14

Carigrad - MMC RTV SLO

"To je tekma, ko gre zares in ko ne sme biti spodrsljajev," je po prihodu v Carigrad Edo Murić razlagal pred dvobojem osmine finala, kjer bo slovenskim košarkarjem nasproti stala Ukrajina.

Edo Murić je eden tistih, katerega delež v igri slovenske izbrane vrste ni viden skozi statistiko. Znova se odlično - predvsem v obrambi - bori na poziciji krilnega centra, kjer se je dobro zoperstavljal tudi izkušenima Borisu Diawu in Jorgosu Printezisu. "Zgodaj zjutraj smo se vse štiri reprezentance, ki smo se uvrstile naprej, s čarterjem odpravile v Carigrad. Po kosilu in krajšem počitku smo šli v fitnes, v petek pa sledi priprava na sobotno tekmo. Enako, kot je bilo do zdaj. Zagotovo se tu počutimo bolj domače, jaz sem tu tudi preživel eno leto in veliko časa smo bili v Carigradu. Mi je bolj všeč, saj je tudi bolj toplo," je četrtek, ki je bil za Slovenijo dan selitve, opisal Murić. Slovenci na ta dan niso trenirali, ko so imeli priložnost preizkusiti dvorano Sinan Erden, ampak bodo le v petek, ko bodo vadili na parketu pomožne dvorane.

Nobeni ekipi v osmini finala ne bo lahko

Ob Gašperju Vidmarju je Murić edini reprezentant, ki je zadnjo sezono igral v Turčiji. Branil je barve Banvita iz Bandirme, ob prihodu v Carigrad, kjer se igrajo izločilni boji EuroBasketa, pa je nameščen v hotelu ob obali na drugi strani Marmarskega morja. "Naš cilj je, da nadaljujemo, kar smo začeli v Helsinkih, kjer smo pokazali res dobro igro. Fantje smo se ujeli, kot je treba. Mislim, da bo tu samo še lažje, saj smo tudi prepričani, da bomo imeli večjo podporo, kot smo jo imeli v Helsinkih, čeprav je bilo že tam veliko ljudi. S svojo igro in borbenostjo verjamemo, da bomo privabili še več Slovencev, ki bodo prišli v velikem številu, da nam bo še lažje igrati."

Nasprotnik Slovenije bo Ukrajina. Reprezentanci se dobro poznata. Lani v kvalifikacijah so bili Slovenci dvakrat boljši, letos pa so dobili pripravljalno tekmo v Opatiji pred dobrim mesecem, ko je bilo 78:67. Takrat je bil ob porazdeljeni minutaži Murić za Jako Blažičem s 13 točkami drugi slovenski strelec: "V zadnjem času skoraj vsako leto igramo z Ukrajino in smo se res kar nekajkrat srečali. To ne bo ista tekma. To niso Ukrajinci iz Opatije, to opozarjam ves čas. To je tekma, ko gre zares in ko ne sme biti spodrsljajev. Vsi se bomo grebli in tepli za zmago. Nobeni ekipi v osmini finala ne bo lahko. Vemo pa, kaj nas čaka in dali bomo vse od sebe, da bomo prikazali še eno dobro igro in napredovali."

25-letni Ljubljančan je pozorno spremljal zadnji dvoboj Ukrajine, ko je v Tel Avivu na tekmi, ki jo je morala dobiti, nadigrala Izrael, ki pa ni imel več možnosti za napredovanje: "Spremljali smo tudi druge skupine. Smo gledali zadnjo tekmo, kako so Ukrajinci igrali proti Izraelu, ko so kar leteli po igrišču. Nisem mogel verjeti. To je bila popolnoma druga ekipa. Izrael je bil proti njim videti smešno. Mi smo igrali proti Izraelcem in vemo, da še zdaleč niso smešna ekipa, saj so proti nam vodili tudi za 20, mi pa smo bili v določenem trenutku takrat popolnoma izgubljeni. Vsa čast, da so tako odigrali proti njim. Zelo jih spoštujemo, a vemo, kaj je naš cilj. Poskusili bomo zaustaviti to, kar so pokazali do zdaj in kar jih je pripeljalo do tega, da se lahko kosajo z nami."

"Najbolj pomembno je, da jih ne bomo podcenjevali, kar bi bila velika napaka. Mislim, da smo vsi dovolj zreli. Strokovni štab in naši najizkušenejši igralci vedo, da tu ni šale. Boriti se bomo morali vseh 40 minut, brez popuščanja in odigrati, kot smo do zdaj. Ukrajina zagotovo ni tako ime, kot sta bili Francija in Grčija, a je prišla naprej. Torej je morala odigrati dobro. Imela je kar težko skupino in bila je pred Gruzijo ter Izraelom. Mi smo v pripravljalnem obdobju klonili pred Izraelom. Tu ni pravila. Ne smemo gledati na imena, prikazati moramo značilno igro Slovenije in le tako lahko zmagamo," je še pristavil o tekmecu.

Zjutraj je vsaka minuta dragocena

Slovenija je v skupinskem delu v Helsinkih odigrala dve zgodnji tekmi, a nobene že ob 12.30, ko je na sporedu osmina finala: "To je nenavadno za vse nas. V Helsinkih smo igrali ob 13.45 in 14.45, zdaj pa že ob 12.30, ko smo ob tej uri na Finskem imeli ravno malico. Vemo, kako je zjutraj, ko imaš uro več za spanje, je tista ura najboljša. Zjutraj se pozna vsaka minuta. Poskusili bomo to pozabiti. Prej bomo šli v posteljo in se bolj zgodaj prebudili ter skušali biti do začetka tekme pravi. Ni izgovorov, taka so pravila, mi pa bomo naredili vse, da bomo odigrali po najboljših močeh."

Potem ko je Matic Rebec v sredo podpisal za Jenisej iz Krasnojarska, Murić ostaja edini reprezentant, ki še nima rešenega klubskega statusa. "Se pogovarjam s klubi, a malce še čakam. Ko bom čutil, da je pravi trenutek, bom podpisal. Do takrat nočem delati panike. Po rezultatih je bila lanska sezona v Banvitu uspešna, kar se tiče igralskega razvoja pa ni bilo tako. Nočem izgubiti še enega leta. Sem previden, želim preučiti vse možnosti in imeti dobro sezono, da si malce dvignem samozavest in napredujem kot igralec," je zaključil nepopustljivi borec.

Iz Carigrada

Tilen Jamnik