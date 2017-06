17. junij: Rojstvo slovenske veslaške legende

Na današnji dan

17. junij 2017 ob 00:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1972 se je rodil veslač Iztok Čop. Od leta 1991 je bil v samem svetovnem vrhu, le redko se je z največjih tekmovanj vrnil praznih rok.

Veslati je začel pri 13 letih pod vodstvom Miloša Janše. Leta 1991 je v dvojcu brez krmarja skupaj z Denisom Žvegljem na svetovnem prvenstvu na Dunaju osvojil srebrno kolajno. Naslednje leto na olimpijskih igrah je v Barceloni sta z Žvegljem s 3. mestom priveslala prvo olimpijsko medaljo za samostojno Slovenijo.

Čop je v svoji karieri sicer osvojil štiri olimpijske medalje in je drugi najuspešnejši slovenski športnik. Več jih ima le legendarni telovadec Leon Štukelj. Postal je tako olimpijski kot tudi svetovni prvak.

Zadnjo tekmo odveslal na poletnih OI 2012 v Londonu, 21. septembra se je poslovil še na revialni tekmi na Ljubljanici, dan pozneje pa je kot tekmovalec zadnjič zaveslal še v blejsko Zako.

Leta 2 pr. n. št. so Babilonci opazovali konjunkcijo Venere in Jupitra, po mnenju nekaterih astronomov naj bi to bila tista "modra zvezda" iz Matejevega evangelija, ki je spodbudila tri modrece (svete tri kralje) k odhodu v Betlehem.



Leta 656 so v Medini ubili kalifa Uthmana ibn Affana, utemeljitelja uradne različice Korana.

Leta 1239 je angleški kralj Edward I. izgnal Jude iz Anglije.

Leta 1703 se je rodil Anglež John B. Wesley, soustanovitelj metodistične cerkve.

Leta 1775 se je začela ena od večjih bitk v ameriški revoluciji – bitka pri Bunker Hillu.

Leta 1832 se je rodil angleški fizik in kemik sir William Crookes. Raziskoval je na področju spektroskopije. Med prvimi znanstveniki je raziskoval stanje snovi, kar danes imenujemo plazma.

Leta 1876 so Indijanci plemena Oglala Sjuks pod poveljstvom poglavarja Crazy Horsea (Norega konja) premagali čete Georga Crooka.

Leta 1882 se je rodil rusko-ameriški skladatelj Igor Fjodorevič Stravinski. Od leta 1910 je živel v Franciji, leta 1939 pa se je preselil v ZDA. Odlikuje ga velika raznolikost glasbenega izraza in slogovne orientacije. V prvem obdobju svojega razvoja je združeval ruske folklorne elemente z impresionizmom, v drugem je bil ekspresionist s pogostim naslanjanjem na džez, v tretjem pa se je obrnil k neoklasicističnemu slogu, uporabljal je tudi principe dodekafonije. Imel je velik vpliv na delo mlajših sodobnikov v mnogih deželah. Njegova najbolj znana dela so baleti Ognjena ptica, Petruška, Pomladno posvečenje.

Leta 1895 se je v Veržeju rodil slovenski skladatelj in glasbeni pedagog Slavko Osterc. Glasbo je študiral na konservatoriju v Pragi, kar je močno vplivalo na njegovo glasbeno usmeritev. S svojim močnim vplivom na radikalno modernistično usmerjeno mlajšo generacijo slovenskih skladateljev (bil je profesor kompozicije na ljubljanskem konservatoriju) ima največje zasluge za posodobitev slovenske glasbene ustvarjalnosti. Ustvaril je več kot 170 del, od orkestralnih do komornih, scenskoglasbenih in vokalnih. Opus obsega 35 skladb, tri simfonije, tri opere enodejanke, balet Iluzije, klavirski koncert, kantata Krst pri Savici, orkestralna Suita in druga. Umrl je leta 1941.

Leta 1897 je v Woerishofnu na Bavarskem umrl nemški duhovnik in vodni terapevt Sebastian Kneipp.

Leta 1885 je na francoski ladji Isere v New York prispel Kip svobode.

Leta 1905 se je rodila slovenska gledališka igralka Vida Juvan. Sprva je Juvanova igrala naivke in ljubimke, pozneje pa močne karakterne, psihično zapletene in tragične dramske vloge. Na akademiji za glasbo, režijo, film in televizijo je bila profesorica za dramsko igro. Leta 1971 je prejela Prešernovo nagrado za življenjsko delo.

Leta 1907 se je rodil Charles Ormond Eames mlajši, ameriški oblikovalec in arhitekt.

Leta 1917 se je rodil ameriški filmski igralec in pevec italijanskega rodu Dino Paul Crocetti, bolj znan kot Dean Martin.

Leta 1928 se je rodil ameriški rocker James Brown.

Leta 1940 so vojaki Rdeče armade zasedli Estonijo, Latvijo in Litvo, ki so tako postale sovjetske republike. Po zasedbi so Sovjeti v Sibirijo izgnali okoli 100.000 Estoncev, Latvijcev in Litvancev.

Leta 1944 se je Islandija po odločitvi prebivalcev na plebiscitu iz kraljevine preoblikovala v neodvisno parlamentarno republiko.

Leta 1945 se je rodil belgijski kolesarski šampion Eddy Merckx. V 13-letni profesionalni karieri je nastopil na 1.582 dirkah, dobil jih je kar 525, kar bo za vedno ostal rekord, saj je v modernem kolesarstvu nemogoče dobiti toliko dirk.

Leta 1946 se je v New Yorku rodil pevec Barry Manilow.

Leta 1947 je Burma postala neodvisna država.

Leta 1967 je Kitajska preizkusila svojo prvo vodikovo bombo.

Leta 1972 je skupina vlomilcev vdrla na sedež demokratske stranke, kar je vodilo v slovito afero Watergate, zaradi katere je leta 1974 odstopil ameriški predsednik Richard Nixon. Nixon je namreč z nezakonitimi sredstvi vodil veliko vzporednih vojn, med njimi vojno proti medijem, demokratom in proti nasprotnikom vojne v Vietnamu. Tajno prisluškovanje in nadzor nad mirovniki brez sodnih nalogov je naročil že leta 1969. Naslednje leto pa je dal zeleno luč obveščevalni agenciji Cia, zveznemu preiskovalnemu uradu FBI in vojaški obveščevalni službi. A šele vlom na sedež demokratske stranke ga je na koncu stal položaja.

Leta 1980 se je rodila ameriška teniška igralka Venus Williams.

Leta 1982 je umrl italijanski "božji" bankir Robeto Calvi.

Leta 1991 je vojska Sovjetske zveze zapustila Madžarsko.

Leta 1994 je policija zasledovala O. J. Simpsona, kar si je preko televizijskih zaslonov ogledalo več milijonov ljudi. Pregon se je končal s Simpsonovo aretacijo.

Leta 2002 so avstralski znanstveniki objavili, da so teleportirali laserski žarek. To so dosegli tako, da so ga razcepili in na drugi lokaciji ponovno združili.

Leta 2007 je umrl italijanski modni oblikovalec Gianfranco Ferre. Leta 1989 je v hiši Christian Dior zamenjal Marca Bohana, po sedmih letih sodelovanja pa so oznanili, da se bo Ferre s spomladansko kolekcijo 1997 poslovil od znamke. Njegovo lastno znamko opisujejo v primerjavi z Diorjevo kot bolj sproščeno in praktično, brez velikih klobukov in z veliko žepi.

Leta 2010 so znanstveniki s pomočjo datiranja z ogljikom-14 potrdili uradno kronologijo Starega Egipta.

Leta 2010 je evropska raziskava pokazala, da 2 odstotka moških v srednjih letih trpita za moško menopavzo.

Leta 2011 je bil na Kitajskem pomotoma javno objavljen interni vladni dokument, ki dokazuje, da je več kot deset tisoč korumpiranih uradnikov tekom 15 let iz države nakazalo več kot 123 milijard dolarjev ukradenega denarja.

Leta 2011 je Svet ZN-a za človekove pravice prvič uradno obsodil diskriminacijo istospolno usmerjenih in transseksualnih ljudi.

Leta 2012 je umrl Rodney King, ki so ga leta 1991 policisti zuvlekli iz avtomobila in brutalno pretepli z gumijevkami. Leto dni po tem so bili oproščeni obtožb o nasilnem ravnanju, kar je sprožilo izbruh nemirov v Los Angelesu, v katerih je umrlo več kot 50 ljudi, mesto pa je utrpelo za milijardo dolarjev škode. 47-letnega Kinga so leta 2012 mrtvega našli v bazenu, a brez znakov, da bi šlo za nasilno dejanje.

Leta 2012 je hrvaški tenisač Marin Čilič dobil turnir v Queens Clubu (7:6, 3:4, b. b.), potem ko je bil David Nalbandian, ki je sicer vodil, diskvalificiran. Argentinec je namreč brcnil v plastično ogrodje pred linijskim sodnikom, ki je zaradi prejetega udarca v golenico odšepal z igrišča. Glavni sodnik je dvoboj nemudoma prekinil in zmago dodelil Hrvatu.

Leta 2013 je bil nekdanji BBC-jev radijski in televizijski voditelj Stuart Hall obsojen na 15 mesecev zaporne kazni zaradi spolne zlorabe mladih deklet v sedemdesetih in osemdesetih letih. Zdaj že odrasla ženska, ki je razkrila zlorabo v svojih najstniških letih, je to storila na petah razkritja pedofilskega škandala v zvezi še z enim BBC-jevim voditeljem, Jimmyjem Savillom.