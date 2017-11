19. november: Rodi se dr. Janez Bleiweis

Na današnji dan leta 1808 se je v Kranju rodil slovenski časnikar, politik, zdravnik in živinozdravnik Janez Bleiweis.

Osnoval in urednikoval je slovenski časopis Kmetijske in rokodelske novice. Bil je profesor na liceju v Ljubljani, deželni živinozdravnik, ljubljanski občinski svetnik, deželni odbornik, član Jugoslovanske akademije znanosti in umetnosti ter predsednik Slovenske matice. Na področju jezika je uveljavil gajico, zaslužen je tudi za obrambo slovenščine pred ilirizmom.

Prizadeval si je za napredek in blaginjo kmečkega in obrtniškega prebivalstva. Kmetijstvo in obrt je namreč smatral za temelj gospodarstva. Zavzemal se je za uvedbo slovenščine v šole in urade. Med slovenskim ljudstvom je bil zelo priljubljen, imenovali so ga oče slovenske domovine. Ob smrti ga je cesar Franc Jožef I. razglasil za viteza Trsteniškega. Umrl je 29. novembra 1881 v Ljubljani.

Zgodovinarji imajo deljena mnenja o njem. Tisti, ki so o njem pisali pred letom 1991, so ga v glavnem kritizirali zaradi mlačne in neodločne drže v boju za narodne pravice, nekateri so mu očitali celo oportunizem.

Tako Vasilij Melik navaja Avgusta Žigona, ki je imel Bleiweisa za ignoranta, diktatorja, oportunista, hladnega špekulanta, egoista, za dobrega politika le za vaško obzorje poljedelca in živinorejca. Zgodovinarji pa so ga po letu 1991 tudi hvalili zaradi Novic in prispevka k nastanku in ohranitvi slovenščine, izobraževanju in bujenju slovenskega naroda ter zmernosti in umirjenosti pri boju za narodne pravice. Vodopivec na primer zapiše, da so Novice opravile pomembno nalogo v prizadevanjih za poenotenje slovenskega črkopisa.

Leta 1805 se je v Versaillesu rodil francoski inženir, pobudnik in vodja gradnje Sueškega prekopa (zanj je pripravil tudi načrt) Ferdinand Marie de Lesseps.

Leta 1814 je prvi ljubljanski zobozdravnik predstavil svojo dejavnost.

Leta 1831 se je rodil 20. predsednik Združenih držav Amerike James A. Garfield.

Leta 1839 se je rodil češki inženir in industrialec Emil Škoda.

Leta 1865 je bila ustanovljena otroška bolnišnica v Ljubljani.

Leta 1887 se je rodil ameriški kemik in Nobelov nagrajenec James B. Sumner.

Leta 1916 sta Samuel Goldfish (kasneje se je preimenoval v Samuela Goldwyna) in Edgar Selwyn ustanovila filmsko podjetje Goldwyn Company.

Leta 1917 se je rodila Indira Gandhi. Od leta 1959 je bila predsednica Kongresne stranke. Preden je postala predsednica indijske vlade, je bila ministrica za informiranje. Po zmagi na volitvah 1971 je zelo okrepila socialistično usmeritev države. Zaradi zlorabe pooblastil je leta 1975 razglasila izredne razmere, kar je bil glavni razlog za poraz na naslednjih volitvah. Razcepila je Kongresno stranko in postala predsednica Indijskega narodnega kongresa. 31. oktobra 1984 so jo v atentatu ubili.

Leta 1938 se je rodil ameriški poslovnež Ted Turner.

Leta 1942 se je rodil ameriški modni kreator Calvin Klein.

Leta 1947 se je rodila Ditka Haberl, ena vodilnih pevk v zlatih časih slovenske popevke. Bila je članica skupin Bele vrane in Pepel in kri, kasneje pa uspešna solistka.

Leta 1969 sta Charles Conrad in Alan Bean v Apollu 12 pristala v Oceanus Procellarum (Ocean neviht) na Luni in tako postala tretji oziroma četrti človek, ki je hodil po naravnem Zemljinem satelitu.

Leta 1977 je egiptski predsednik Anvar El Sadat kot prvi arabski voditelj obiskal Izrael, kjer se je srečal z izraelskim premierjem Menachemom Beginom in spregovoril pred knesetom.

Leta 1984 je več eksplozij odjeknilo v PEMEX-ovem skladišču nafte v Mexico Cityju. Izbruhnil je velik požar, ki je terjal več kot 500 življenj.

Leta 1994 je bil v Veliki Britaniji prvič žreb državne loterije. Srečka, za katero je bilo treba odšteti en funt, je imela ena proti 14 milijonov možnosti, da ima vpisanih vseh šest dobitnih številk od 49.

Leta 1996 je papež Janez Pavel II. sprejel povabilo kubanskega predsednika Fidela Castra in obiskal to otoško državo.

Leta 1998 je komisija spodnjega doma ameriškega kongresa začela zaslišanja proti ameriškemu predsedniku Billu Clintonu v zadevi Lewinsky.

Leta 2006 je umrl Ernest Aljančič starejši, slovenski hokejist in trener. Rodil se je leta 1916.

Leta 2013 je v starosti 95 let na svojem domu v Englewoodu v ameriški zvezni državi New Jersey umrl likovni umetnik Bogdan Grom, po rodu iz Devinščine pri Trstu.

