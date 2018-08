4. avgust: Dan prvega javnega televizijskega prenosa v Sloveniji

Leta 1956 je z Gospodarskega razstavišča v Ljubljani stekel prvi javni televizijski program. Uradni rojstni dan slovenske televizije je sicer oktobra 1958.

Od 4. do 16. avgusta 1956 je bila na Gospodarskem razstavišču mednarodna razstava radia in telekomunikacij. Da bi si to tehnično novost lahko ogledalo kar največ ljudi – v Ljubljani je bilo namreč takrat le kakšna dva ducata zasebnih televizijskih sprejemnikov – so tv-sprejemnike postavili v nekatere izložbe ob glavnih mestnih ulicah.

Gledalci so tako prvikrat videli radijske

napovedovalke in napovedovalce, med prvimi znanimi in priljubljenimi gosti pa je nastopil Frane Milčinski - Ježek. Na začetku programa se je na televizijskih zaslonih prikazal napis: "Radio Ljubljana – televizijska oddaja – televizijski studio Gospodarsko razstavišče."

Televizija Ljubljana je dotlej svoje prve oddaje pripravljala in predvajala iz Zagreba.

Leta 1060 je umrl francoski kralj Henrik I.

Leta 1578 je maroška vojska pri Al Kasru Al Kebirju premagala portugalsko, portugalski kralj Sebastian je bil v boju ubit, zaradi česar je na Portugalskem nastala nasledstvena kriza.

Leta 1789 so v Franciji odpravili fevdalizem.

Leta 1790 je bila ustanovljena predhodnica ameriške obalne straže.

Leta 1828 je Josef Ressel na parniku Civetta prvič preizkusil ladijski vijak.

Leta 1846 se je rodil slovenski literarni kritik in zgodovinar Fran Levec.

Kot urednik Ljubljanskega zvona je usmerjal mladi pesniški in pisateljski rod v realistično smer.

Uredil je Jurčičeva, Erjavčeva, Levstikova in Valjavčeva dela.

Leta 1859 se je v Lomu rodil norveški pisatelj, pesnik in dramatik Knut Hamsun s pravim imenom Knut Pedersen. Velja za enega vodilnih evropskih romanopiscev med obema vojnama.

V delih je opisoval boj posameznika s težavami vsakdanjega življenja. Umrl je 19. februarja 1952 v Norholmu, za svoje literarno delo pa je leta 1920 prejel Nobelovo nagrado.

Leta 1875 je umrl danski pisatelj Hans Christian Andersen, ki se je povsem posvetil pisanju za otroke in to zvrst literature dvignil na izredno umetniško raven.

Leta 1900 se je rodila mati angleške kraljice, Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon, ki je po smrti moža dobila vzdevek kraljica mati.

Leta 1901 se je rodil ameriški džezovski glasbenik Louis Daniel Armstrong - Satchmo.

Leta 1902 je bil v Greenwichu pod Temzo odprt predor za pešce.

Leta 1914 je Velika Britanija poslala Nemčiji ultimat, v katerem je zahtevala, da spoštuje nevtralnost Belgije. Ker so Nemci že vkorakali v Belgijo, se je ultimat spremenil v vojno napoved.

Leta 1914 so ZDA v 1. svetovni vojni razglasile nevtralnost.

Leta 1922 se je rodil politik Janez Stanovnik, ki je bil od 1988 do 1990 predsednik predsedstva SR Slovenije.

Leta 1940 je Italija zasedla britanski Somalialand.

Leta 1944 je gestapo po namigu nizozemskega informatorja v amsterdamski hiši odkril skrivališče družine Ane Frank.

Leta 1949 sta se ameriški košarkarski ligi BAA (Basketball Association of America) in NBL (National Basketball League) združili v poklicno ligo NBA (National Basketball Association).

Leta 1964 so začele severnovietnamske čete obstreljevati ameriška rušilca, kar je bil za vlado Združenih držav Amerike pričakovan povod, da se država vplete v vojno, ki je tako postala tudi ameriška.

Cilj vojne je bil zatreti splošno vstajo, ki pa je z južnovietnamskimi vojaki in policisti ni bilo mogoče zatreti. 7. marca 1965 se je v Da Nangu izkrcalo prvih 3.500 ameriških marincev.

Ko je predsedniški položaj prevzel Nixon, jih je bilo v Vietnamu več kot pol milijona. Sajgonski režim je imel takrat pod orožjem okoli 800.000 ljudi.

Leta 1966 so ZDA zaradi izjave vodje skupine The Beatles Johna Lennona, da so bolj priljubljeni kot Jezus, prepovedale izvajanje njihovih skladb.

Leta 1977 je v Tübingenu umrl nemški filozof Ernst Bloch. Sprva je bil filozof marksistične orientacije. Njegovo najpomembnejše delo je Princip upanja.

Leta 1977 je umrl slovenski književni kritik, publicist in zgodovinar Dušan Pirjevec.

Leta 1984 se je Zgornja Volta preimenovala v Burkina Faso. Zgornja Volta je 5. avgusta 1960 postala samostojna država.

Leta 1984 je Carl Lewis na olimpijskih igrah v teku na 100 m zmagal s časom 9,99. Lewis je v Los Angelesu osvojil zlate medalje na 200 metrov, v skoku v daljino in v štafeti 4 x 100 metrov. S štirimi zlatimi kolajnami na enih igrah je izenačil rekord Jesseja Owensa iz leta 1936 v Berlinu.

Leta 2003 se je slovenski košarkarski prvak Krka iz Novega mesta okrepil z Juretom Zdovcem, ki je sezono prej igral za Split.

Leta 2004 so nogometaši Hita Gorice na povratni tekmi kvalifikacij za Ligo prvakov v gosteh premagali Köbenhavn s 5:0 in izločili Dance.

Na prvi tekmi je bil izid 1:2 in redkokdo je verjel v čudež na stadionu Parken. Zanj sta s po dvema goloma poskrbela predvsem Aleksander Rodić in Jani Šturm.

Za nagrado so slovenski prvaki v 3. krogu kvalifikacij igrali s finalistom Lige prvakov Monacom, ki ga seveda niso mogli presenetiti.

Leta 2013 je v 59. letu starosti umrl najuspešnejši slovenski paraolimpijski športnik Jože Banfi.

