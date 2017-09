9. september: Rojstvo slikarja Langusa in pisatelja Tolstoja

Na današnji dan se je leta 1792 v Kamni Gorici pri Radovljici rodil slovenski slikar Matevž Langus.

Ta je mlada leta preživel kot žebljar v rodnem kraju. Nato se je odšel učit slikarstva v Celovec in na Dunaj. Leta 1821 je prišel v Ljubljano in se posvetil portretiranju ter stenskemu slikarstvu. Zaradi fresk v romarski cerkvi na Šmarni gori je bil poimenovan celo za zadnjega barokista, čeprav gre pri njem v resnici za klasicistično umirjen iluzionizem.

Slikal je pod vplivom Rafaela in nazaristov. Največ je delal za cerkve; med drugim je poslikal kupolo ljubljanske stolnice in frančiškansko cerkev. Langusovi portreti ljubljanskih meščanov so pomembne priče umetnostnega ozračja tedanje Ljubljane. Portretiral je tudi Primicovo Julijo, Prešernovo muzo in oboževanko. Umrl je leta 1855 v Ljubljani.

Leta 1526 je turški sultan Sulejman II. Veličastni zasedel Budim, potem ko je premagal Madžare na Mahaškem polju.

Leta 1721 se je s podpisom mirovne pogodbe v Nystadu končala vojna med Rusijo in Švedsko. Rusija si je z njo zagotovila varen izhod na Baltik.

Leta 1771 se je rodil škotski raziskovalec Mungo Park, ki je raziskoval Afriko.

Leta 1828 se je v Jasni Poljani v stari plemiški družini rodil pisatelj Lev Nikolajevič Tolstoj. Bil je eden največji književnikov vseh časov. Njegov najbolj znan roman je Vojna in mir, zgodovinski roman, ki je doživel številne filmske upodobitve.

Leta 1855 se je v Blankenburgu rodil nemški arheolog Robert Koldewey, ki je med letoma 1899 in 1917 raziskoval Babilon in dokazal, da je to biblijsko mesto resnično obstajalo, in sicer južno od Bagdada.

Leta 1892 se je rodil ameriški fizik Arthur Holly Compton, ki je za svoje delo leta 1927 prejel Nobelovo nagrado.

Leta 1939 je Kanada napovedala vojno Nemčiji.

Leta 1942 so britanski bombniki bombardirali Dusseldorf. Britansko vojno letalstvo je s 476 letali na mesto odvrglo več kot sto tisoč bomb.

Leta 1943 je nemška vojska zasedla Rim in severni del Italije.

Leta 1944 je francoska vlada razveljavila vichyjsko zakonodajo, general Charles de Gaulle pa je sestavil novo francosko vlado.

Leta 1945 so na sojenju vodjo norveške vlade Vidkuna Quislinga spoznali za krivega sodelovanja z nacisti in obsodili na smrt. Njegov priimek je sinonim za narodno izdajstvo. Vidkuna Quislinga so 24. oktobra 1945 v Oslu ustrelili.

Leta 1960 se je rodil britanski filmski igralec Hugh Grant.

Leta 1961 se je rodil se je Matjaž Kek, nekdanji nogometaš in trener. Večino svoje igralske kariere je igral za Maribor. Upokojil se je leta 1999, le nekaj mesecev pred tem, ko so Štajerci prvič zaigrali v Ligi prvakov.

Leta 1970 je umrl slovenski kipar Lojze Dolinar. Živel je v Beogradu, kjer se je uveljavil kot avtor spomeniških plastik.

Leta 1972 je Sovjetska zveza v eni najbolj spornih tekem v zgodovini košarke v finalu olimpijskega turnirja v Muenchnu ugnala ZDA z 51:50. To je bil prvi poraz Američanov na olimpijskih igrah po 36 letih.

Leta 1975 je umrl slovenski slikar, grafik in kipar Tone Kralj.

Leta 1976 je umrl kitajski voditelj Mao Ce Tung. Rodil se je 26. decembra 1893. Med državljansko vojno v letih 1924-27 je organiziral kmečke množice, bil je direktor šole, v kateri so se izobraževali vodilni revolucionarni kadri.

Leta 1983 je umrl švicarsko-ameriški fizik Felix Bloch, ki je leta 1952 prejel Nobelovo nagrado.

Leta 1990 je v finalu Odprtega prvenstva ZDA v tenisu Američan Pete Sampras premagal rojaka Andreja Agassija s 6:4, 6:3 in 6:2.

Leta 2000 so v Makedoniji med občinskimi volitvami izbruhnili spopadi med privrženci različnih političnih usmeritev. Takrat je bila Makedonija na robu državljanske vojne.

Leta 2001 je Sebastjan Cimerotič debitiral v prvi italijanski nogometni ligi. Njegov klub Lecce je v Piacenzi zmagal z 2:1.

Leta 2001 so košarkarji ZR Jugoslavije v finalu 32. evropskega prvenstva v Turčiji premagali domačo reprezentanco z 78:69.

Leta 2003 se je 37-letni Jure Zdovc, ki je pred novo sezono prestopil v novomeško Krko, odločil, da bo končal kariero.

Leta 2012 je španski kolesar Alberto Contador po štirih letih znova zmagal na Dirki po Španiji.

Leta 2013 je Rafael Nadal v sijajnem finalu Odprtega prvenstva ZDA premagal Novaka Đokovića s 6:2, 3:6, 6:4 in 6:1 ter se veselil druge zmage v New Yorku.

