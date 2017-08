V petek in soboto mogoči neurja in močni nalivi

Poletje se končuje z ohladitvijo

31. avgust 2017 ob 21:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V petek in soboto so mogoča neurja, predvsem močni nalivi in sunki vetra, toča ni izključena. Lahko bodo narasli hudourniki in manjši vodotoki, napoveduje Arso.

V noči s četrtka na petek se bo v zahodnih in osrednjih krajih Slovenije postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu po podatkih agencije za okolje (Arso) začele pojavljati krajevne plohe in nevihte.



V petek in soboto se bodo pred hladno fronto pojavljale krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte, krajevno tudi toča.

V soboto se bo pooblačilo tudi na vzhodu države. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasne padavine, deloma nevihte, se bodo dopoldne po napovedih Arsa postopno širile proti vzhodu. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 26 stopinj Celzija.

Po prehodu hladne fronte, predvidoma v soboto zvečer ali v noči na nedeljo, se bo vreme umirilo.

V nedeljo kaže na pretežno oblačno vreme z občasnimi padavinami, predvsem ob morju tudi nevihtami. Ohladilo se bo, najvišje dnevne temperature bodo v notranjosti Slovenije pod 20 stopinjami Celzija.

Meja sneženja se bo predvidoma spustila do nadmorske višine okoli 2200 metrov.

Al. Ma.