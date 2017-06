Bliža se žetev pšenice, letošnja letina bo manjša za petino

Mlinarji nezadovoljni z visoko ceno žita

12. junij 2017 ob 21:31

Rakičan - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

V Pomurju se bo prihodnji teden začela žetev ječmena, so napovedali na Dnevu pšenice, ki ga vsako leto pripravijo na Biotehniški šoli v Rakičanu in dodali, da bo zaradi spomladanske suše letina za petino manjša od lanske.

Največ krušnih žit v Sloveniji pridelajo pomurski kmetje letos so jih po poročanju TV Slovenija zasejali na 22 tisoč hektarjih. Začetek žetve napovedujejo za prve dni julija, že zdaj pa je veliko polemik o slabši letini, predvsem pa o odkupni ceni.

Ker od 15. februarja do 28. aprila praktično ni bilo padavin, bo pridelek količinsko občutno nižji. Pšenična stebla so se razvila slabše kot običajno.

Precej razburja tudi odkupna cena 160 evrov za tono, ki jo je izračunal kmetijski inštitut. Vprašanje pa je, če jo bo trg sprejel. Mlinarji menijo, da je previsoka. "To nima osnove in je pretirano, če se po teh cenah začnemo pogajati, je mlinska industrija v enem letu v razsulu in je ne bo več," je dejal direktor Mlinopeka Karel Pojbič.

"Ne moreta biti oba hkrati zadovoljna - mlinar in kmet. Lahko pa pridemo do tega, da sta oba malo manj nezadovoljna. In to bi bilo pozitivno," pa je poudaril Branko Virag, direktor Panvita Poljedelstvo.

Vsekakor se bodo deležniki v žitni verigi o ceni še pogajali. Strinjajo pa se, da bo več znano šele, ko bodo s spravilom pšenice začeli predvsem na Hrvaškem in Madžarskem.

G. C.