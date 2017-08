Foto: Kopanja na kopališču v Bernardinu še ne priporočajo

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 8 glasov Ocenite to novico! Dostop do obale je zaprt na območju med skladiščem soli, jadralnim klubom Pirat in kopališčem Bernardin. Foto: Eugenija Carl Sorodne novice Zaradi fekalij v morju inšpekcija zaprla dostop do dela obale Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

5. avgust 2017 ob 08:26,

zadnji poseg: 5. avgust 2017 ob 14:00

Piran - Radio Slovenija

Nacionalni laboratorij za zdravje je danes sporočil, da so rezultati odvzetih vzorcev vode na kopališču v hotelskem kompleksu Bernardin dobri, vendar še vedno ne priporočajo kopanja, ker so vrednosti fekalij v bližini cevi, ki je počila, še prekoračene.

Kot je še sporočila novinarka TV Slovenija Eugenija Carl, hoteli Bernardin svoje goste brezplačno vozijo na druge plaže. Plaža pred Bernardinom je polprazna, v morju ni nobenega kopalca. Nekaj jih je opaziti pred skladiščem soli.

Kopališče ob turističnem kompleksu so včeraj zaprli zaradi prekomernega fekalnega onesnaženja. Vzrok onesnaženja je bila počena kanalizacijska cev, a so jo že popravili. Kot je znano, je zdravstvena inšpekcija odredila Hotelom Bernardin, da morajo zapreti največje kopališče v hotelskem kompleksu, zato goste usmerjajo na druga kopališča.

Pri rednem nadziranju kakovosti kopalne vode je namreč Agencija RS za okolje (Arso) v četrtek ugotovila prekoračeno vsebnost fekalij. Kopalce so pozvali, naj se umaknejo iz vode, kopališče hotela Vile Park pa so ogradili s trakovi, da bi onemogočili dostop. Hoteli Bernardin so neuradne izsledke analize dobili v petek zjutraj, uradne pa nekaj pred poldnevom, tako da so se kopalci, med njimi tudi otroci, v petek dopoldne še neovirano kopali v morju.

Dostop do obale je zaprt na območju med skladiščem soli, jadralnim klubom Pirat in kopališčem Bernardin.

Gasilci odstranili črni madež na Savi

Na Savi pred hidroelektrarno Blanca pa so gasilci odstranili črni madež, ki so ga opazili včeraj popoldne. Pomaknil se je proti Sevnici ter se tam razkrojil na 750 kvadratnih metrih vodne površine. Madež so posipali s topilom in odstranili z vpojnimi črevesi. Odvzete vzorce so predali policiji. Vzrok onesnaženja še ni znan, o morebitnem poginu rib ni poročil.

B. R.