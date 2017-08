Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Grčija se spet sooča s hudimi požari. O obsežnem gozdnem požaru poročajo tudi z zahoda države. Foto: Reuters Zjutraj so se lahko gašenju pridružila tudi letala in helikopterji. Foto: Reuters Sorodne novice Vročinski val zajel Turčijo, Grčijo in Bolgarijo. Več ljudi je umrlo. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Grške oblasti ljudi blizu Aten zaradi požara pozivajo k evakuaciji

Gasilci so ponoči varovali vasi pred ognjem

14. avgust 2017 ob 11:47

Atene - MMC RTV SLO, STA

Grške oblasti so prebivalce na območju Kalamnosa severovzhodno od Aten pozvale k umiku pred obsežnim gozdnim požarom, ki se nenadzorovano širi.

Oblasti prebivalce k umiku pozivajo tako preko televizij in radiev kot tudi zvočnikov na avtomobilih, s katerimi se vozijo po območju. Območje je že zapustilo več tisoč ljudi, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Vodja grške civilne zaščite Gianis Kapakis je opozoril, da je požar zelo težaven, premier Alexis Cipras pa je na pomoč pozval vse sile, da bi čim prej ukrotili požar.

Kot so sporočile lokalne oblasti, je ogenj že uničil več deset hiš, večji deli območja pa so brez elektrike. O žrtvah za zdaj ne poročajo, pogrešajo pa moškega. Več sto ljudi je noč preživelo na plaži.

Ker je na območju poleg številnih hotelov tudi več otroških šotorišč, so otroke na varno prepeljali z avtobusi in avtomobili, je poročala javna televizija EPT.

Veter hitro razširil požar

Požar je izbruhnil v nedeljo, zaradi močnega vetra in gostih borovih gozdov pa se je hitro razširil. Kot kažejo satelitski posnetki, je dim dosegel celo Kreto.

Iz grške civilne zaščite so sicer sporočili, da vzroka požara še ne morejo ugotoviti, razširile pa so se govorice, da je bil požar podtaknjen zaradi špekuliranja z vrednostjo zemlje.

Ponoči je več sto gasilcev ščitilo vasi pred ognjem. Požara na gričih ponoči niso mogli gasiti, saj je bilo prenevarno. Glavna naloga gasilcev je bila, da preprečijo širitev požara proti vasem in jugu, kjer so še bolj gozdnata območja. Po sončnem vzhodu so lahko gašenju pridružila tudi letala in helikopterji.

B. V.