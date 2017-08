Hladna fronta prinaša ohladitve in padavine

Neurja zvečer zlasti na zahodu in jugu države

6. avgust 2017 ob 07:52

Ljubljana - Radio Slovenija

Vročina, ki je minuli teden segrela Slovenijo, bo po večjem delu države začela popuščati. Za osvežitev bo poskrbela hladna fronta, ki prihaja z zahoda. Prve plohe bodo že dopoldne v severni polovici države, popoldne bo deževalo tudi drugje.

Kot pravi vremenoslovka Veronika Hladnik, bo glavnina padavin zvečer, ko so predvsem na zahodu in jugu možna tudi neurja. Prav zato naj bodo turisti, ki so danes v kampih, še posebej previdni, saj lahko silovit veter podira drevesa in jih ogroža. Agencija za okolje bo verjetno v prihodnjih urah izdala dodatna opozorila.

Učinek hladne fronte bo čutiti tudi v prihodnjih dneh

Hladnikova dodaja, da bo učinek hladne fronte občutiti tudi v prihodnjih dneh. V ponedeljek in torek bo večinoma suho, v sredo bodo znova krajevne plohe, podobno tudi v četrtek. Iz četrtka na petek bo nov prehod hladne fronte, ki bo prinesel ohladitve in temperature okoli 25 stopinj Celzija.



Vremenska napoved za nedeljo

Danes bo torej delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem zvečer večinoma zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa od 26 do 32. Na jugu Slovenije se po napovedih Arsa živo srebro lahko povzpne tudi do 35 stopinj Celzija.