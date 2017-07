Kemis bo Tojnico saniral, ko bo vreme dovolj stabilno

Po prvi oceni bodo stroški sanacije znašali 200 tisoč evrov

28. julij 2017 ob 16:35

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Družba Kemis bo sanacijo potoka Tojnica začela avgusta v tednu s stabilnim vremenom. Po prvih ocenah bodo stroški sanacije znašali 200 tisoč evrov.

Direktor družbe Kemis Emil Nanut je ob tem pojasnil, da so avgust za začetek prve faze sanacije izbrali zaradi tega, ker je to mesec z najmanj padavinami in z najnižjim pretokom potoka. Sanacijo namreč lahko prepreči le izredno slabo vreme, je povedal Nanut in dodal, da bodo obvestilo ob začetku sanacije objavili na spletni strani podjetja.

Sanacijski program zajema tri faze, delna odločba agencije za okolje (Arso) pa opredeljuje le prvo. Po Nanutovih besedah zahteva izločitev onesnaženega mulja od lokacije vdora gasilnih vod v Tojnico pa do mosta čez Tojnico pri Komunalnem podjetju Vrhnika. Od rezultatov uspešnosti sanacije prve faze bo najverjetneje odvisen obseg zahtev v odločbi za drugo in tretjo fazo sanacije.

Onesnaževala ne smejo potovati po potoku

Arso je v delni odločbi na podlagi predloga sanacijskih ukrepov, ki jih je podal Kemis, odredil ukrepe primerne sanacije. Med drugim mora podjetje med odstranjevanjem sedimenta zagotoviti, da se onesnaževala ne bodo prenašala po potoku navzdol. Prav tako mora podjetje zagotoviti tudi vzorčenje in analizo sedimenta, ki bo po izvedbi ostal v strugi.

O sanaciji okoljske škode, povzročene tlom in biotski raznovrstnosti, ki v delni odločbi ni določena, bo Arso odločil z dopolnilno odločbo. O stroških postopka bo izdan poseben sklep, je še zapisano v delni odločbi.

Po požaru presežene koncentracije težkih kovin

V vrhniškem podjetju za predelavo kemičnih odpadkov je zagorelo 15. maja. Gasilci so potrebovali precej časa, da so požar ukrotili in povsem pogasili. Dim, ki je zajel okolico, je povzročil veliko strahu med ljudmi, ki so zahtevali analize zemlje, vode in zraka.

V potoku Tojnica so bile dan po požaru sicer presežene največje dovoljene koncentracije niklja, kobalta, nekaterih spojin trimetilbenzena, policikličnih aromatskih ogljikovodikov ter brezbarvnega strupenega plina - formaldehida, presežene so bile tudi vrednosti atrazina in nonilfenola.

L. L.