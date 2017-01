Leto 2016 je bilo najtoplejše leto do zdaj

Že tretje zaporedno najtoplejše leto v zgodovini meritev

18. januar 2017 ob 17:25

Miami - MMC RTV SLO/STA

Ameriška uprava za oceane in ozračje (NOAA) je objavila, da je bilo lansko leto najtoplejše leto, odkar izvajajo meritve, s tem pa je prevzelo rekord, ki ga je do zdaj držalo leto 2015. Povprečna temperatura je bila lani za 0,04 stopinje Celzija višja kot leta 2015 in skoraj stopinjo višja od povprečja v 20. stoletju.

Da je bilo lansko leto res rekordno vroče, je potrdila tudi NASA.

Kot so v poročilu zapisali pri NOAA-ju, se je Zemlja lani spopadala z najbolj vročimi temperaturami v moderni dobi že tretje leto zapored, ob tem pa so poudarili, da se temperature dvigujejo s pospešenim tempom.

Nove temperaturne rekorde so lani zaznali v delih Indije, Kuvajta in Irana, medtem ko se je led v Arktičnem morju tajal hitreje kot kadar koli prej, navaja poročilo.

Znanstveniki so lansko temperaturo izračunali na podlagi povprečne zemeljske temperature kopnega in morja ter potrdili, da je bila lani najvišja od leta 1880 naprej, ko so začeli meritve.

Že pet rekordnih let v 21. stoletju

Povprečna temperatura je bila lani 0,94 stopinje Celzija nad povprečno temperaturo 20. stoletja, dvig pa na agenciji pripisujejo rabi fosilnih goriv in plina, ki v ozračje pošiljajo ogljikov dioksid, metan in druge onesnaževalce, znane kot toplogredne pline.

V NOAA-ju so še poudarili, da je bilo v 21. stoletju že pet let rekordnih, in sicer 2005, 2010, 2014, 2015 in 2016.

K. S.